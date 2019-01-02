韓國瑜接受九二共識　回應習近平慘被噓「要崩了」

▲高雄市長韓國瑜。（ 資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文2日以「2個不接受」、「4個必須」強勢回應大陸國家主席習近平推動和平統一進程的「習5點」，而高雄市長韓國瑜今早原先稱還沒了解習近平談話內容，不願多做評論，直到晚間6點51分才表示，「一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則」，一番話更引來網友狂批，「馬上露出真面目」。

針對兩岸關係，習近平發表最新談話，以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」重新定調九二共識，並提出5點，包括兩岸中國人應攜手推動民族復興，實現和平統一目標、探索「兩制」台灣方案、堅持一個中國原則，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

韓國瑜早上11點主持首次市政會議，被問到相關問題時，強調自己還沒看到報導，等消化完訊息會再跟大家報告，稍早高雄市府則以LINE簡短說明，「韓國瑜市長一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則」，並稱基於人民福祉、高雄市的經濟發展，市府未來也將積極推動兩岸的城市交流，多重視民生議題，並避免陷入無止境的意識形態鬥爭，這才是一個負責任的地方政府，才能夠為兩岸人民創造最大的利益。

網友砲轟，「不是不談政治」、「看不懂習近平的文章幕僚協助一下謝謝」、「當初還什麼經濟100分 政治0分」、「要崩了」、「人家都明確定義92共識了 你還在那邊lag」。

針對習近平的說法，蔡英文稱，她始終未接受「九二共識」，根本的原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了他們一直以來的疑慮，重申台灣絕不會接受「一國兩制」，且絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這就是「台灣共識」。

蔡英文也提到元旦談話的「4個必須」，即必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

蔡英文強調，九合一地方選舉的結果，絕不代表台灣基層的民意要放棄主權，也不代表在台灣主體性上做出退讓，「民主價值是台灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解台灣人的想法與堅持。」