致電銀行告知才算！　剪信用卡前必注意5大事項

▲信用卡。（圖／ETtoday資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

2019年開始，各家銀行陸續公告2019年信用卡優惠，但卻有不少銀行已經宣布優惠縮水，讓許多民眾開始計畫開始剪卡，在新的一年改辦其他神卡。但剪卡前須留意，要剪的那張卡是否還有分期、未用完的紅利，且還是要打電話到銀行通知才算數。

新的一年，許多民眾會開始重新檢視自己手中的信用卡權益，什麼樣的卡可以剪掉？Money101董事總經理周純如表示，已經超過半年沒有使用的信用卡，表示不管哪個場域都用不到，若留著還可能產生年費，就可以剪掉；另外像是年費減免門檻較高的卡，若不常刷，無法到達消費門檻還要負擔年費。

周純如也建議民眾，在剪卡前一定要留意5大事項。第一，要注意是否還有未用完的紅利點數，在剪卡前最好先向發卡銀行確認，累積的紅利點數是不是有歸戶，會不會在剪卡後紅利就失效，最好是在剪卡前就先將紅利兌換成禮品，再進行剪卡。

第二，確認該信用卡還有沒有分期。現在刷卡分期很方便，但剪卡前最好先注意是否還有分期，若在剪卡前還有分期，銀行有時會直接把分期餘額一次列在當期帳單內，若這時繳不出卡費，就會影響信用評分。

第三，自動扣繳記得移轉。像是水電費、電信費、保險費等，民眾常常使用信用卡自動扣繳，若要剪卡前，最好先向各機構辦理好移轉，且確認下一期扣款生效日是否會是扣到移轉後的新卡片，之後再進行剪卡。

第四，電子票證聯名卡內是否還有餘額。現在信用卡很多都有悠遊卡、一卡通、icash功能，在剪卡前要先去悠遊卡加值機器或是ibon機台辦退卡，或是請發卡銀行幫忙移轉到別張信用卡帳戶，若不想這麼麻煩，就在剪卡前到商店消費，結帳時跟店員說不要自動加值，若有不足的消費款項就用現金支付，把電子票證內的餘額清空後再剪卡。

第五，致電銀行通知。要正確完成剪卡，最好要致電給銀行要求停用信用卡，才算是完成剪卡，有些銀行甚至會要求客戶要簽停用授權書，若未確實通知銀行，有時甚至會繼續產生年費，要特別留意。

此外，在跟銀行要求停卡時，一定要問清楚銀行的要求，有些銀行是電話通知即可，有些是會要求簽授權書，有些甚至要求把卡寄回銀行，若未確實完成剪卡動作，不只後續有可能要負擔年費，有附卡的還是可繼續刷，就會產生許多爭議。