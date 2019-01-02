宏正科處分信驊獲利9.52億元　激勵股價走揚

▲左起為宏正自動科技研發處暨企劃處資深副總經理林勇達、財務長暨發言人陳健南。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏正自動化科技（6277）昨天（1日）重訊宣布，處分手中所有的信驊科技（5274）持股，合計處分利益約近9.52億元，以股本11.95億元計算，每股獲利貢獻高達7.97元，預計將分別在2018年第3、4季認列，激勵今天（2日）盤中股價最高漲逾4%，來到93元。

宏正自動科技財務長陳健南昨天（1日）召開重訊，代子公司宏正科技公告，處分信驊科技76萬股，每股價格約631.62元，交易金額約為4.85億元，處分利益約4.42億元，並代子公司宏元投資公告處分信驊科技，處分97.8萬股，每股價格574.91元，交易金額為5.62億元，處分利益約5.09億元。

陳健南表示，子公司宏正科技跟宏元投資因考量整體市場資產環境及致力提升股東權益，處分信驊科技，累積處分利益共9.52億元，處分後兩家公司持有信驊股數為零。

此外，陳健南強調，這次處分之後，宏正科子公司已無信驊科技的股票，未來本公司將持續致力經營本業，並投注資源拓展產品市占率，將獲利與股東共同分享，以股東利益最大化為考量，創造更佳的營運績效以回饋股東。

宏正科與旗下子公司宏元投資賣出所有信驊科技持股，總計約1745張，每單位價格落在574.91~631.62元之間，總計處分利益高達近9.52億元，以股本11.95億元計算，每股獲利貢獻高達7.97元，預計將分別在2018年第3、4季認列，激勵今天盤中股價最高漲逾6%，來到93元。