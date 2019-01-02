區塊鏈在伊斯蘭金融圈發酵　除提高交易安全也符合教義

▲除了可提高金融機構的交易安全外，區塊鏈技術概念也相當符合伊斯蘭教教義。（圖／視覺中國）

記者邱倢芯／綜合報導

區塊鏈技術具備有不可竄改的特性，使得有越來越多的伊斯蘭金融機構、銀行用以作為複雜融資契約的工具，可藉此推動各產業的創新、提高金融機構的透明度和可追溯性；最重要的是，區塊鏈技術概念相當符合伊斯蘭教教義。

據了解，第一家使用區塊鏈技術提供便利的伊斯蘭銀行，是阿聯酋伊斯蘭銀行；且該銀行所屬的集團早在2017年就開始將區塊鏈技術整合到基於支票的支付流程中，以加強其真實性並大幅地減少潛在的欺詐行為。

而在2018年11月，總部位於阿聯酋的Al Hilal銀行成為世界上第一家通過阿布達比全球市場金融中心區塊鏈進行伊斯蘭債券（Sukuk）交易的伊斯蘭銀行。該系統基於以太坊區塊鏈，並由杜拜的新創公司Fintech Jibrel Network所開發。

Al Hilal銀行執行長Alex Coelho表示，透過區塊鏈技術的優勢，將可提升金融的成本效益，並在合乎伊斯蘭教法的情況下，增加產業創新的機會。

除了Al Hilal銀行外，沙烏地阿拉伯的伊斯蘭開發銀行（IDB），也透過旗下伊斯蘭私營部門發展部門（ICD），開始與加密貨幣金融科技合作，為伊斯蘭金融開發智能合約和其他基於區塊鏈的創新。

外國媒體Gulf Times認為，區塊鏈在伊斯蘭金融中的應用相當多元，但其中又以智能合約、雲端儲存，以及低成本等3特性特別重要。

Gulf Times指出，智能合約相當符合伊斯蘭金融交易，包括利潤分享協議、機構安排和合作夥伴關係的管理，可以減少所有利益相關者的不確定性，並達到最佳的法律清晰度。

而雲端儲存可以為銀行和客戶提供伊斯蘭金融交易的所有必要訊息以避免衝突，並維護和促進客戶合作夥伴關係並提高透明度。由於區塊鏈將密碼學的安全性與編碼形式的數據的儲存和傳輸與對等網絡相結合，以創建交易的共享數據庫，因此數據以數字方式存儲，將可易於使用、不可竄改且可公開訪問，這使得伊斯蘭金融交易，投資和融資協議可公開驗證所有利益相關方的流程。

最後則是技術的低成本；伊斯蘭金融中的區塊鏈與行動技術相結合，即可適用於缺乏基礎設施的伊斯蘭發展中國家和貧困國家；作為一種低成本技術，區塊鏈可以透過簡單的智慧手機應用程式使用銀行業務流程和交易，同時確保零售客戶的銀行交易的可追溯性和透明度。