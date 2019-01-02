美華盛頓州新法生效　禁止21歲以下購買「槍擊首選」半自動步槍

▲華盛頓州新法禁止21歲以下購買半自動步槍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國華盛頓州1日加入少數其他州的行列，「禁止21歲以下購買半自動步槍」新法正式生效。華盛頓州槍枝責任聯盟發言人艾林伯（Kristin Ellingboe）指出，該項法案是全美「最全面」的預防槍枝暴力措施，「近年各大槍擊案，半自動步槍都是這些殺手的首選，因此此法特別針對這類槍枝進行管制。」

該州去年11月獲得59％的選民支持通過槍枝管制法，該法加強對購槍者的背景調查，增加購買人的年齡限制，並要求安全存放所有槍枝。該法案中僅有年齡限制的項目在1月1日生效，其餘則在7月1日。艾林伯表示，「我們再次看到，華盛頓選民希望透過行動遏止槍枝暴力。」

第二修正案基金會發言人沃克曼（Dave Workman）說，「從今天開始18到20歲的年輕人將被剝奪購買半自動步槍的權力。」支持擁槍的團體則發起訴訟反對該項法案，提起訴訟的人包含槍械經銷商、19歲的競技射手、19歲的美國陸軍、20歲的業餘射手、第二修正案基金會與全國步槍協會。

華盛頓州檢察長福格森（Bob Ferguson）表示，他非常期待在法庭上，代表華盛頓州大部分的選民來反對步槍協會，「這些支持擁槍的團體，試圖推翻全州將近60%人民的意願。」將來在華盛頓州購買槍枝，必須先通過FBI的國家即時犯罪背景調查系統（NICS），並嚴格掌握購買者的背景，包含可能的精神問題。

美國其他州，如夏威夷州、伊利諾伊州、佛蒙特州和紐約州，皆規定年滿21歲才能買槍，其他如愛達荷州和俄勒岡州，規定年滿18歲可買步槍，佛羅里達州在造成17人死亡校園槍擊案發生後，將步槍購買年齡提高至21歲。