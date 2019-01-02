科技風向球CES下周登場聚焦5G、AI　台廠大咖重兵集結

▲美國CES下周登場。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

美國消費性電子展（CES）下周（1/8）將於拉斯維加斯登場，展場主題劇將聚焦在5G、人工智慧、自駕車及虛擬與擴增實境 (VR/AR)，料也將是今年重要的產業趨勢，台廠大咖也將重兵集結，將自家的壓箱寶一次亮相。

今年的CES展有近4500家廠商參展，台灣的科技大廠也不缺席，包括聯發科、宏達電、和碩、光寶科、華碩、宏碁、華碩、技嘉、微星、羅技、鈺創等大廠，各家董座包括宏達電董事長王雪紅、和碩董事長童子賢、光寶科總執行長陳廣中、微星總經理江勝昌、鈺創董事長盧超群等都到場為自家產品叫陣加持。

CES堪稱科技產業當年度的風向球，全球150個國家、逾4500家參展，共展出2 萬項以上新品，參觀人數達18.4 萬人。今年CES有大趨勢，包括人工智慧、自動駕駛/車聯網、5G通訊、機器人、人機介面等。

今年CES將有11個官方場地，展覽面積達250萬平方英尺，預計將舉辦65場以上的會議，演講嘉賓超過800名，主講主題包括主要趨勢和新興技術；另外，CES超級會議（ Super Sessions）則將展示新興的行業趨勢，主題包括隱形醫生、自駕車、把 AI 變成新的經營方式、認知技術和虛擬現實（VR）等。