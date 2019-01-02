紐時：蔡英文去年選舉後處於弱勢　正處理內部權利鬥爭

▲蔡英文發表2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《紐約時報》報導，總統蔡英文1日發表元旦談話，敦促中國大陸尋求和平的方式，來解決與台灣之間的分歧。文內指出，蔡英文的民主進步黨在去年11月的地方選舉中嚴重挫敗，她辭去主席一職，正在處理內部的權利鬥爭。

《告台灣同胞書》40周年紀念會今（2）日在北京舉行，就在中國國家主席習近平今日發表談話前，蔡英文在元旦演講中表示，台灣人民希望維持自治，中國大陸必須尊重2300萬人民的自由與民主。

根據《紐時》，蔡英文的民進黨在去年的地方選舉面臨重大損失，與中國大陸有著更緊密關係的候選人則在4個大城市贏得市長選舉。如今，蔡英文透過談話表示，過往的選舉結果不能代表基層人民想要放棄主權，中國大陸必須和平、平等處理雙方的分歧。

報導指出，台灣在亞洲地區有著最自由的社會之一，在1990年代實現民主。自從蔡英文2016年上任，中國大陸增加了對她的壓力，北京與她斷絕正式官方的聯繫，因為她拒絕聲明台灣與中國大陸屬於同一國，蔡英文現階段的弱勢地位則替在野黨國民黨提供機會。

隨著國民黨的市長在新北、台中與高雄上任，蔡英文擔憂中國大陸會利用這些人，試圖影響台灣的政治。而在台北市長柯文哲先前的競選連任期間，他曾因說出「兩岸一家親」而被批評。

蔡英文向新上任的國民黨市長表示，不應該與中國大陸進行秘密會談，或尋求其他破壞現任政府的兩岸政策。她說，不反對正常的兩岸互動，也不反對兩岸間城市的互動，然而，兩岸互動必須要「健康與正常」。

2019年是《台灣關係法》邁入40周年，回到1979年，美國政府正式與中華民國斷交，這項法案旨在維護西太平洋的和平、安全與穩定，並繼續維持美國、台灣人民之間的各項交流。

【更多相關新聞】

►►從蔡英文新年談話 解讀兩岸數字密碼「一、二、三、四」



►►兩岸同胞都是中國人！習近平演講「5原則」4237字全文