歹過年！無薪假人數再飆升　又是因為國瑞汽車

▲勞動部今（2）日公布本期（截至107年12月31日止）最新無薪假資訊，目前通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共有25家，實施人數3521人。（示意圖／記者林冠瑜攝）

財經中心／綜合報導

勞動部今（2）日公布本期（截至107年12月31日止）最新無薪假資訊，目前通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共有25家，實施人數3521人。

而上一期（截至107年12月15日）的數據為共計有23家實施，實施人數為887人。拿兩期數據進行比較，其中上次實施的企業中，有2家停止實施，但新增加4家實施，實施人數則增加2634人。勞動部表示，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休5~8日。

據《聯合新聞網》報導，這次的實施無薪假人數會從上一期的887人再度飆升至3千餘人，又是因為汽車製造大廠國瑞汽車。而國瑞汽車此次通報，主因是因應消化庫存和調節產量，預計將實施約半個月。據了解，其實國瑞汽車在去年10、11月就曾通報實施無薪假，實施時間也都僅有半個月。

對於無薪假爭議，國瑞汽車在去年10月爆出放無薪假時，國瑞汽車企業工會理事長王千秋就曾表示，由於今年3月會有全新車款上市，因此2018年底需要調整舊型車款的庫存，所以在勞資雙方進行協商後，影響人數大約有2000人，員工即便休假，也可以領到7成薪水，並不如外界所說的「放無薪假」。

王千秋也說，該公司曾在2008年金融海嘯後實施過有薪假，「我們公司不會隨隨便便休無薪假，影響員工的生活及收入，我們公司不會做這樣的事」。