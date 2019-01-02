蘋果高價策略奏效？iPhone在售價800美元以上市占達8成

▲蘋果iPhone在800美元以上的價格區間中，市占達79%。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果的高價策略雖然引來不少罵名，但似乎是奏效的，從數據來看，蘋果目前顯然仍主宰著高階智慧手機市場。

科技網站appleinsider報導，雖然整體智慧型手機市場在2018年第3季較去年同期萎縮5％，但根據counterpoint的報告，高端市場仍大幅成長19%。counterpoint將「高端」（premium）定義為售價400美元以上，並佔全球智慧型手機市場的22%。

作為高端市場的主要推動力，iPhone在2018年第3季仍主宰著高階智慧型手機市場，在高端市場中的市佔達47%，較去年同期的43%有所提升，其次為三星佔22%、華為12%、Vivo、Oppo各佔5%，小米則佔3%。整個高階智慧型手機的市場獲利，有62%進了蘋果口袋。

雖然已有高達40家設備供應商進駐高階智慧型手機市場，但該市場仍由包括蘋果在內的少數幾家公司主導，前5名的廠商就佔整個高階智慧型手機市場出貨量近89%。

從價格細分，蘋果並未在售價400美元至600美元的「甜蜜點」市場中領先，這個價格帶佔高階智慧型手機市場的46%，而在這個價格區間內由三星佔25%領先，其次才是蘋果，佔21%，華為第3，佔17%。蘋果在更高昂的價格帶中則佔盡優勢，在600美元至800美元區間的出貨量達61%，而在800美元以上的區間則達79%。

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