超徵稅額讓民眾享紅利　財部：不舉債讓人民有感

▲財政部要盤點財源，提出「有感」政策，讓民眾可以享受稅收超徵紅利。（圖／記者陳韋帆攝）

財經中心／台北報導

針對總統蔡英文表示釋出將推動「還利於民」、「經濟紅利」的措施，讓民眾優先分享經濟成長紅利。財政部指出，在不舉債前提下推動相關措施，落實總統「經濟紅利方案」，目前財政部所收到的指示是，先盤點財源是否可以支應，但是尚未要編列特別預算。

103年超徵1,088億元，104年超徵1,878億元，創歷年新高，105年超徵1,278億元，超徵規模「頗鉅」。稅收連續四年超徵，去年起民間「還稅於民」的聲浪也不斷，面對此起彼落要求「還稅於民」的聲音。

財政部在公布11月稅收情形，11月的實徵淨額為2,066億元，累計1至11月稅收實徵淨額為2兆2599億元，較去年同期增加1352億元，占全年預算數的98.4%。財政部表示，如果12月的稅收有1,000億元的話，就會比預算數多約600億元。財政部在回應還稅於民上表示，預算數是估計數，決算數為依法執行結果。由於預算籌編至執行完畢，期間受經濟景氣變動或稅制調整等影響，決算數較預算數增加或減少，為預算執行可能結果。

近4年度中央政府稅課收入決算數雖高於預算數，各該年度仍須舉債，如將高於預算數之稅款退回民眾，退稅利益由當代民眾享受，債務由下一世代民眾承擔，恐生世代公平疑慮。不過，由於蔡英文已經對外表示，要讓釋出經濟紅利讓民眾有感，財政部表示，行政院近期將協調各部會研擬具體「經濟紅利方案」，財政部也將盤點可動用的各項財源，並在不舉債前提下落實總統要求。

2009年面對金融海嘯來襲，為刺激民間消費全民發放，即透過特別預算方式編列858億元，此次推動「經濟紅利方案」規模上看500億元，恐必須以特別預算方式籌措財源。財政部表示，目前也僅在盤點的階段，尚未達到要編列特別預算等方式，不過跟過去不同的是，官員強調，過去金融海嘯是發放消費券是針對全民、刺激景氣之用；這次總統的意思是照顧弱勢民眾，而讓中低收入的民眾可以享受到經濟的紅利，是有所區別的。