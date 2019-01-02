年息1.39%每月繳息116元　勞工紓困貸款4日開始申辦

▲勞保紓困貸款將開放申請，幫助有困難的勞工。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／台北報導

108年勞保紓困貸款將受理申請，勞保局公告，從勞保基金中撥出200億元，讓20萬名有資金需求的勞工申請低利的貸款，利率最低為1.39%、每人最高可貸10萬元，申辦日期從周五(1月4日)至1月18日(星期五)止，最快農曆年前就可以完成撥貸。

勞保局表示，可以申請紓困貸款的勞工必須要生活困難需要紓困、參加勞保至108年1月18日止已經滿15年，且沒有欠缺勞保費和滯納金，或未曾借過勞保紓困貸款或曾經借貸已經還清貸款本金與利息。值得注意的是，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請；每人限申請1次，重複申請者不予受理，申辦此案者，並不酌收任何費用。

申請方式可以分為三種，一為臨櫃辦理，申請紓困的勞工填妥申請書並檢齊應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託之金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具的相關證明文件、戶口名簿與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份委託親屬辦理，等核定通過後再檢齊應檢附文件，由被保險人親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

其次是網路申請，點選土地銀行入口網站下的108年勞工保險被保險人紓困貸款/申請，依序填妥申請資料並列印申請書，受理後以Email回傳受理成功訊息，等核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請的分行辦理手續。或者是郵寄的方式，被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託的金融機構，等核定通過後再檢齊第五項應檢附文件，親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞保局表示，這次紓困貸款的總額為200億元，每人最高的貸款金額為10萬元，自撥款日起為年息1.39%，並由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後的年利率計算。

而紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。依照目前利率計算，如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息116元，自第7個月開始每月繳本息3,394元，過若貸款後逾期沒還，勞保局說，每年都會對逾期未繳者寄發催繳函，若貸款超過3年未足額清償時，會依契約屆滿公告利率加計1.25%收取利息，欠繳者日後若領取勞保老年給付時也會先把貸款未清償部分先扣回。