美股表現2008年後最慘　外媒：投資人應抱持謹慎心態迎接新年

▲美國股市。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美國股市在2018年維持了11個月的漲勢，但在12月時出現急轉大跌，外媒認為投資人應該要抱著謹慎的心態迎接新的一年，此外，也有投資人認為，美股仍有上漲空間。

據《華爾街日報》報導，科技股股價歷經幾年的飆升後，在去年年末出現回落的跡象，主因在於受到估值擔憂以及蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭銷售成長放緩的影響。能源股也因為國際油價下跌而走跌，製造商和汽車類股也因為美中貿易戰而下挫。

標普500指數在去年前三季累計上漲9%，但在第四季時卻吐回漲幅，全年更是下跌6.2%，是2008年金融海嘯以來表現最差的一年。而醫療保健類股也代替科技股，成為2018年標普500指數表現最強勁的類股。

雖然去年美股股市表現不佳，但許多投資人仍認為本輪美股牛市還是有上漲空間。分析師也表示，上市公司利潤增速能夠維持股市漲勢。報導指出，雖然目前美國經濟成長呈現放緩，但仍處於擴張態勢，且美國聯準會（Fed）表示將放慢升息步調，這會對股市形成一種支撐。

儘管如此，許多投資人仍對於長跑近十年，即將進入尾聲的美股牛市的風險不敢掉以輕心，部分投資人認為，新的一年，價值股有望進一步上漲。一般來說，與成長股相比，價值股的利潤成長往往更慢、但也更穩定。也有投資人表示，除了繼續投資美股外，也會找適當時機進軍新興市場。