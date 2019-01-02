1年半前核爆震壞地層結構？北韓核試場附近再傳地牛翻身

▲豐溪里核試驗場附近再度傳出地震，疑似為核試爆所造成的「人為地震」。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

北韓2日上午7時20分傳出在咸鏡北道吉州郡北北西40公里處發生規模2.8地震，而此次地震區域距離豐溪里核試驗場僅11公里，南韓氣象專家也證實，與北韓先前在豐溪里核試驗場進行第六次核爆有關。

根據《韓聯社》報導，地震發生的位置在東經129.21度、北緯41.3度，正好位於豐溪里核試驗場東邊11公里遠處，深度約為12公里。南韓氣象廳與韓國地質自然研究院共同分析報告後證實，此次地震是受北韓第六次核試爆破所引發的自然地震，核試爆造成地質弱化，而這些弱化的地層崩壞則會引發地震。

▲北韓在2018年5月廣邀各國記者「參觀」爆破豐溪里核試驗場。（圖／路透社）

北韓於2017年9月3日3時30分進行第六次核試爆，當時北韓東北部發生震源深度為0公里的地震，中國地震台網測得規模6.3地震，威力相當於美國1945年在日本長崎市投下的「胖子」原子彈當量的3至7.8倍，這次的試爆北韓領導人金正恩視察了現場，並提出全面國產化的要求。在第六次的核試驗後，美國總統川普也正式與金正恩槓上，各國也接連對此發表聲明。

第六次核試驗後，南韓總統文在寅馬上主持召開國家安全保障會議，討論北韓核武相關對策，隨後文在寅表示，將與國際社會合作「嚴懲北韓」。日本首相安倍晉三在北韓進行氫核試驗後表示，對北韓核試驗「絕對不能容忍」。中國大陸外交部發表嚴正聲明表示，北韓不顧國際社會普遍反對，再次進行核試驗，北京當局對此表示堅決反對並予以強烈譴責，環保部啟動環境應急預案，進入二級應急響應狀態，並對東北邊境開展輻射應急監測。