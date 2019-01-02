影／雞肉替代需求可期　卜蜂、大成股價上漲逾2%　卜蜂：「豬肉不好，雞肉會好！」

記者林淑慧／台北報導

亞洲區的非洲豬瘟疫情持續延燒，國內已將防疫列為國安層級，在雞肉替代需求帶動下，肉品大廠卜蜂、大成今（2）日股價開盤旋即上攻，盤中分別來到54.4元、34.25元，漲幅都超過2%，成為今天台股大盤下挫逆勢走高的類股。

因近期非洲豬瘟拉警報，全台繃緊神經防疫大作戰，全台雞肉替代需求跟著上升，卜蜂、大成受到法人青睞，近期均有買盤敲進，推升股價持續上攻。

其中，去年營收、獲利及每股稅後盈餘都創新高的卜蜂，受惠雞肉行情不錯，加上豬肉價格也有回升，種豬、種雞等表現均優帶動下，今年營運表現持續看好，今年全年的營收及獲利能否再攀高峰，將是市場關注焦點。

▲台股今天大跌百點，食品族群的卜蜂、大成因雞肉內需升溫，股價逆勢抗跌。圖中為卜蜂食品董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

針對非洲豬瘟疫情，卜蜂董事長鄭武樾日前在法說會上表示，大陸目前雖然大多數區域都已淪陷，但台灣已將防疫工作列為國安層級，業者因記取口蹄疫教訓，也在防疫下了很大功夫，農委會也派出獸醫到屠宰場檢查，消費者不會吃到有非洲豬瘟的豬肉。

鄭武樾指出，因疫情帶來負面影響，養殖業者對市場將趨於保守，豬肉供應量如果不足，價格可能因此上漲。另外，他也提及，「豬肉不好，雞肉會好」，並提醒雞肉進口量應審慎評估，以免進口量太大造成跌價。

依據財報，卜蜂今年前11月營收199.44億元，年增7.44%，前三季稅後純益6.35億元，每股稅後純益2.37元。