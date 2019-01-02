統一發票增自動兌獎功能　有望增開組數

▲財政部「統一發票兌獎APP」可兌獎、領獎，使用雲端發票還可以省稅、享受增開獎項的好處。（圖／記者吳靜君攝）

財經中心／台北報導

統一發票多元兌獎元旦正式上路，其中財政部也推出了統一發票兌獎APP，估計可以省下約1.2億元的手續費支出，未來可望作為增開開獎組數，增加民眾中獎的機會。

郵局已經不再提供統一發票兌獎服務，手中有中獎發票的民眾，從元旦起，統一發票多元兌獎服務正式上線，全國有改由第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社等金融機構可以兌換大獎之外，全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等實體通路也可以幫忙兌獎，全國可兌獎地點高達1.3萬個。

另外，為了推行發票無紙化、講求環保，財政部也新增網路APP兌獎系統，可協助民眾匯集以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具儲存雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊，並提供24小時兌獎服務，不受代發獎金單位營業時間限制，確保民眾領獎權利。

民眾可利用智慧型手機行動裝置內建的App store 或Play 商店搜尋有財政部logo的「統一發票兌獎」App，即可下載安裝，民眾購物、消費時都可以免印發票，自動存入，並且還有自動兌獎的功能。現在民間已有推出不少發票兌獎App，官方發票App和民間App最大的不同就是可以兌、領獎。官員解釋，民間發票App只能幫忙對獎，但官方App可協助民眾匯集以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具儲存雲端發票，並提供隨時可領獎服務。財政部估計可以省下約1.2億元的手續費支出，未來可望作為增開開獎組數。

▼元旦過後，發票中獎各獎項兌換地點。（製表／記者吳靜君）