台苯董事會暗助林文淵　吳乃仁家族裸退再添變數

▲台苯今天召開董事會，將決定月底臨時股東會是否要更改地點，雙方人馬一觸即發。（圖／資料照／鏡週刊）

財經中心／綜合報導

台苯（1310）今日舉行董事會，討論31日股東臨時會會議地點。儘管民進黨大老吳乃仁家族先前已表態裸退台苯經營權，但卻對於市場派董事林文淵所提將會議地點變更為高雄福華大飯店一案投下同意票，經營權之爭再度開打，公司派下午也將召開記者會反擊。

林文淵上周提出變更股東臨時會地點的議程，提案改在高雄福華飯店舉行，台苯董事劉正元也提案要求維持原訂在高雄林園廠舉行。據了解，由於吳乃仁家族先前宣布裸退後，外界認為，包括董事長吳怡青、董事吳怡翰對於林文淵的提案會保持中立，但結果卻是投下同意票，該案以5比4通過，為月底股東臨時會上的經營權之爭再增添變數。

▲ 民進黨前黨秘書長吳乃仁。（資料照／民進黨記者聯誼會提供）

公司派及市場派雙方爭執，因台苯董事長吳怡青則因父親、民進黨大老吳乃仁日前說要讓家族全面退出台苯經營而陷入窘境，台苯董事劉正元說，希望要讓股東會繼續維持在雄林園廠，並要求董事長吳怡青、董事吳怡翰等吳家人要在議題要「表態棄權」，否則吳家退出台苯就是「玩假的」。

為了反擊林文淵為首的市場派，台苯董事劉正元、總經理吳清典、工會理事長發出聲明表示，呼籲董事長吳怡青懸崖勒馬，勿因一時經營權之爭，漠視專業、增加選務難度、製造基層員工壓力與股東安危、增加開銷、浪費社會成本，毫無正當性與必要性。

劉正元也質疑吳怡青假退出真向市場派倒戈，自己坐領千萬高薪卻漠視專業，下午將召開記者會對外說明。

