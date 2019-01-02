突破重圍！德國製藥公司Merck奪2018道瓊上漲之冠

▲德國製藥公司Merck。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，2018年雖然是道瓊指數近十年來表現最差的一年，但德國製藥公司Merck卻能設法逃過一劫。

據CNBC報導，去年道瓊工業指數下跌6.7％，是自2008年金融海嘯以來表現最差的一年，但德國製藥公司Merck去年股價仍上漲超過30％，是自2006年以來的最大年度漲幅。且在去年第四季末，美股一片慘跌的狀態中，該季該公司仍上漲超過6％。

報導指出，讓德國製藥公司Merck能表現如此優異的重要原因是用於治療各種癌症的藥物Keytruda的銷售出現強勁增長，此款藥品在去年前三季銷售額分別飆升150％、89％和80%。

瑞士信貸（Credit Suisse）的分析師Vamil Divan指出，醫療保健類股經常會出現輪流上漲的現象，因此，除了Merck表現極佳外，該公司的競爭對手輝瑞（Pfizer）在去年表現同樣亮眼，股價漲幅超過18％，是道瓊工業指數中表現第二好的公司，其他像是Microsoft,、Nike和Visa則分別排名在後，這些公司的股價至少都上漲了14％。

但有表現好，就會有相對表現較差的股票，高盛（Goldman Sachs）、IBM、DowDuPont、Caterpillar和3M是去年道瓊工業指數中表現最差的前五名，其中高盛的股價下跌約36％。