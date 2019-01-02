銀行無摺存款3萬元以上要留身分資料　即日起上路

▲即日起民眾到銀行辦理無摺存款，3萬元以上要留身分資料。（圖／記者劉亮亨攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

從即日起開始，民眾到銀行使用「無摺存款」，交易3萬元以上，須留存、匯款人身分資料。且若是「非存款戶本人」辦理未達3萬元無摺存款者，也要加註姓名及電話。

日前有網友發生帳戶莫名多了6萬元，卻找不到匯款人，銀行也找不到人，主要就是對方是臨櫃用「無摺存款」的方式存入。

一般到銀行存款要有存摺或提款卡，而「無摺存款」是只要填單子後，到臨櫃按密碼就可以存錢，但後來卻衍生為「匯款」方式，被許多網拍業者拿來使用，叫買方用「無摺存款」方式將錢存入賣方的戶頭，這樣一來可以省下跨行匯款手續費，買家只先準備好錢、賣家帳號、賣家戶名、賣家無摺存款密碼即可，不需要留匯款人或存款人資料，也不需要出示身分證明，卻也衍生出許多爭議。

金管會2018年11月8日發布，規定從2019年元旦起，「無摺存款」交易3萬元以上，要留存、匯款人或存款人姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料。若是法人、獨資、團體或合夥事業為匯款人時，應填法人、獨資、團體或合夥事業的名稱、統一編號及電話（或地址）等資料。

規範中也明訂，「非存款戶本人」辦理未達3萬元無摺存款者，應加註姓名及電話，但若是存款本人就不需要。

上述規範，不只是針對全體銀行，也包含外國銀行在台分行、信用合作社，跟中華郵政。金管會也要求，銀行必須在民眾到銀行辦理3萬元以上無摺存款時，須要求客戶出示身分證明文件，並核對匯款人或辦理無摺存款人的身分，與匯款申請書或無摺存款單填寫的資料是否相符。