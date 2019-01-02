迎春財管首發　兆豐銀賣目標到期保單搶市

▲兆豐銀元旦開春，即以目標到期投資型保單打響財管第一炮。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

元旦假期甫結束，兆豐銀就力拼迎春財富管理，從即日起到1月30日止，募集連結宏利投信「宏利六年到期新興市場債券基金」的投資型保單「豐利一路發」。

兆豐銀表示，此次與法國巴黎人壽攜手合作募集由宏利投信操盤之目標到期債券基金投資型保單，所連結的目標到期債券基金，除了有確定到期時間與穩定債息，及較低的進入門檻外，只要債券無違約前提下，投資不需預測進出場時點，持有至到期日即按市場價格返還投資現值，在專業管理下，具減緩利率風險及分散市場波動風險效益，適合偏好享有債息及不願承受股市波動的投資人。

兆豐銀表示，這檔目標到期投資型保單有三大特色：一，由宏利投信投資團隊操作，二，穩定配息率及相對穩定的市場波動度，三，壽險及年金平台選擇、有包含五種投資幣別美金、台幣、人民幣、澳幣、南非幣選擇、以及到期領回或轉換其他共同基金標的的三種彈性選擇。

兆豐銀表示，所連結的基金標的特色主要讓投資人退休規劃好投資範圍以新興市場債券為主、債券資產配置策略、目標年限為6年並穩定配息。期能在動盪的投資環境中提供客戶資產穩定成長，在即將到來的金豬年，財富滿滿一路發，安心平安過好年。