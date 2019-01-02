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華映今提緊急處分抗告　大同市場派再控賣越南子公司違法

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▲林堉璘辭世開放外界弔唁,蘇貞昌,全聯董事長林敏雄,三圓建設董事長王光祥▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大同市場派代表三圓建設董事長王光祥。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／綜合報導

大同（2371）上週五（12/28）宣布，處分「大同越南責任有限公司」100%股權予香港美家投資，遭市場派質疑賤賣資產，向金管會檢舉，同一天，華映（2475）重訊聲請緊急處分遭到駁回，最快今天（2日）將提出抗告，意味著大同公司派、市場派在新的一年仍將持續角力。

大同出售越南責任有限公司交易金額2080萬美元，折合新台幣6.42億元，處分利益4.06億元，而買主港商「美家投資」背後股東為100%全資持有的浙江恒林椅業，大同市場派質疑賤賣資產給中資企業，決議向金管會檢舉，並懇請證交所啟動「例外管理實施查核」，暫停大同執行該項處分資產決議，保障投資人及全體股東權益，並維護銀行團債權。

▲▼大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

▲大同公司董事長林郭文艷。（圖／記者林敬旻攝）

對此，大同強調，公司出售大同越南公司100%股權的價格，高於獨立評價機構出具的股權鑑價報告，會計師也出具價格合理性意見書，經董事會決議後執行，出售作業的處理合法合規，並表示對於所謂市場派汙衊公司形象的不實言論，絕不寬容，公司將保留法律追訴權。

大同股東及市場派認為，越南鄰近胡志明市的工業區，近10年土地價格翻漲，加上越南盾對美金、新台幣重貶，大同越南公司的鑑價報告是否真實且以股東最大利益為考量，都必須說清楚講明白，更盼主管機關督飭。

另外，華映（2475）收到台灣桃園地方法院通知，日前向法院聲請緊急處分遭到駁回，公司宣布最快今天提出抗告，不過華映並未說明關於法院提供駁回的原因，並且隨著法院駁回華映的緊急聲請之後，這也代表著華映與債權銀行團之間的協商將會更加困難，像是台灣銀行、京城銀行都是華映主要的債權人，接下來銀行團會採取什麼行動受到各界關注。

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