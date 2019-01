生產前4周才發現懷孕！　龍鳳胎生日竟然神奇相差「12天」

▲女子竟然相隔12天才生下龍鳳胎,創下紀錄。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國一名32歲孕婦肚子裡的龍鳳胎竟然相隔12天才分別生下,這罕見的現象讓她創下醫學紀錄,更神奇的是,由於她懷孕時沒有明顯的孕肚,使得她在生產前4周才知道自己懷孕。

32歲的格林(Vicky Green)在懷孕26周才首次知道自己懷孕,在這之前,她一直以為生理期沒來是因為壓力大的關係,結果檢查以後不但意外懷孕,而且懷得還是雙胞胎,「我當初完全不敢置信,因為一點跡象都沒有,醫生說是因為他們躺在靠近我脊柱附近的關係。」

2周後她出現宮縮現象,早產生下長子普雷斯利(Presley),然而子宮卻停止收縮,無法再繼續生產,醫生只好先叫她回家休息,相隔12天後,醫生擔心再繼續下去她可能會出現致命感染,便以剖腹產的方式生下妹妹佩斯利(Paisley)。

2名嬰兒出生時體型雖然十分嬌小,只好先留在醫院接受治療,幸好5個月後已恢復健康,終於能夠出院,而格林從知道自己懷孕,到早產生下孩子,其實只有2個禮拜的時間,也讓所生下的孩子成為在英國出生時間相隔最久的雙胞胎。

Mother, 32, makes medical history after her twin babies were born 12 DAYS apart https://t.co/Bt58apEIoG