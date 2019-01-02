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李沃牆／減稅只是小確幸　「藏富於民」才是真重點

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●李沃牆／現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

蔡英文總統元旦談話表示，「稅收超預期，要讓收入較少民眾優先分享」。據悉，行政院已擬出四大運用方向，包括抵減負債，納入負所得稅制度、加強國民旅遊補助刺激、補助換購節能設備。除此，財政部亦於去（2018）年底祭出減稅大紅包，今（2019）年只要是年所得低於40.8萬（台幣，以下同）的「小資族」、夫妻合計年所得81.6萬以下的「頂客族」，或是一家4口且小孩都是5歲以下，年所得少於123.2萬元的家庭，只要符合規定均可免納所得稅，預計全台將會有 542 萬戶受惠。

另外，財政部也公告2018年度基本生活費額度，由16.6萬元調高為17.1萬元，今年5月報稅時適用，預估有177萬戶享有減稅利益；這項優惠估算調整後稅損將從42.56億元增加至55億元。但目前台灣租稅負擔率偏低於全球平均水準、政府長短期債務仍相當高、稅基流失、稅制不公等問題未解；看似討好民眾的政策，並非長久之良策。

一、台灣租稅負擔率偏低

租稅負擔率定義為「總稅收除以GDP的比例」，用以衡量一國國民的租稅負擔程度，比率越高者表示國民支付給政府的稅收越高；反之，則愈低。此指標已被廣泛地應用於比較各國租稅水準程度。如表1、表2所示，台灣近10年來的「平均每人稅負」並不高，2008年為76,561元，2017年為95,586元，10年的年平均成長2.485%；此外，租稅負擔率（不含社會安全捐，即勞工保險、健康保險等社會保險支出）最高為2008年的13.4%，最低為2010年的11.5%，平均值為12.4%；據統計，OECD國家的租稅負擔率平均是20%左右，國際間平均水準則是14％、15％左右。由表2所列舉的2017年主要國家比較可看出，台灣除了與新加坡的13.5% 較為接近外，低於鄰近的韓國，更遠低於歐美主要國家。

 ▲台灣近10年來的「平均每人稅負」並不高。（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財政部。）

台灣租稅負擔率為何如此低？筆者以為有幾個因素？（一）台灣採行「簡政輕稅」措施，再者，亦有不少減稅措施是選舉考量；而歐美主要國家為社會福利導向國家，需龐大稅收支應，因此租稅負擔率一向相對較高。諸如表2所列，北歐丹麥高達45.9%、瑞典為34.3%；法國則是29.3%、加拿大為27.6%、英國26.9%等。

▲歐美主要國家租稅負擔率一向相對於台灣較高，其中丹麥比例達45.9%。（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財政部）

（二）稅基缺乏彈性：台灣偏重直接稅，這種租稅結構無法有效配合經濟發展。例如，許多新經濟及商業模式無法有效課稅。（三）經濟成長緩慢，加上租稅減免金額龐大及稅式支出增加、投資減少促使得稅收流失。（四）富人及企業避遁嚴重，亦是導致稅收減少的主因。

二、與其實施負所得稅制度，無寧優先還債

據財政部統計，過去幾年隨著景氣回溫、企業獲利增加、稅制調整及公告地價調漲等因素；截至2017年，政府稅收已連續4年超徵，合計達5,204億元。若加上2018年該年度預估可能超收600億元，5年政府稅收超徵約5,800億元。因而，「還稅於民」的呼籲不絕於耳。坦然言，稅收「超徵」意謂「稅收的預估數小於稅收的實際數」，但實際上政府預算仍是赤字。又根據2018年12月22日的財政部國債鐘資料顯示，中央政府長短期債務未償餘額達5.3421兆，平均每人負擔債務為22.7 萬元。有道是羊毛出在羊身上，與其「還稅於民」的小確幸，無寧拿來還債或減少舉債，勿債留子孫。

三、擴大稅基，健全稅制應與時俱進

以2017年實際稅收來看（如表3），總計2.2512兆中，所得稅為9,864億占比最大、其次為營業稅3,849.78億、土地稅的1,886.38億、關稅1,149.56億。準此以觀，如何把餅做大，讓政府稅收增加，除了提升這幾個主項的稅收外，就是要設法擴大稅基。

▲實際稅收中，所得稅占比最大。（圖／作者李沃牆整理提供，資料來源：財政部）

眾所周知，台灣富豪、家族企業常利用設立境外公司或信託，將財產移往英屬維京群島、開曼群島等「避稅天堂」躲避稅收，至少讓國庫損失千億，早已成為台灣租稅的最大漏洞。再者，台灣過去的租稅法規缺乏與國際接軌，也成了避稅天堂。有鑑於此，台灣版的「肥咖條款」「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」，於2017年11月16日由財政部正式拍板，預計今（2019）年實施共同申報準則」（Common Reporting Standard，CRS），2020年與其他國家做首次稅務資訊交換；若能嚴格實施，或可降低富豪們不當的海外避稅，進而增加政府稅收。

針對擴大稅基方面，財政部擬將租稅負擔率提高到15%；估計租稅負擔率每增加1個百分點，可以增加1,700億元稅收，以此推估，租稅負擔率提高到14%~15%，約可增加1,870億至3,570億元稅收。舉例而言，在數位經濟下，很多經濟行為沒有課到稅，實不符公平原則。例如，註冊的境內電商售出商品每一筆均要課稅，但海外網購商品進口金額只要2,000元以下即可免稅。換言之，實體店面一毛錢稅都跑不掉，但網路交易卻能輕易閃避課稅責任。

綜合來說，政府施政應在「藏富於民」；短期對個人稅負減免及「還稅於民」都是討好民眾的「小確幸」，但卻造成稅收減損及債留子孫等後遺症。長期來看，還不如促進經濟成長、提升國民所得及人均所得、合理擴大稅基、健全稅制的「一舉兩得」效果。

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