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謝金河／給2018全球股市結個帳！

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▲2018是全球股市投資人難熬的一年，全球主要市場，只有四國是上漲的。（圖／路透社）

●謝金河／《財訊》社長兼發行人、政治大學東亞所碩士、財信傳媒董事長。

揮別2018，該為去年全球股市算一下總帳，這兩天大家看到的都是壞消息，例如，報紙說台股蒸發46座101大樓，2.68兆台幣市值不見了，平均每個股民損失26.3萬元。深滬股市市值蒸發14.59兆人民幣，平均每位股民少10.06萬人民幣，還有港股，美股都是海嘯後最慘的一年...。

2018是全球股市投資人難熬的一年，全球主要市場，只有4個是上漲的，分別是巴西，印度，紐西蘭及阿根廷，但阿根廷貨幣重貶，災情慘重！真正漲幅大的是換總統的巴西，巴西股市今年大漲15.03%，2017年巴西股市大漲26.85%，真的是威力驚人。另一個是印度，印度股市持續上漲多年，2017年大漲27.91%，今年再漲5.9%。同是金磚國家，印度，巴西牛市，但中國深滬股市跌幅居全球之冠，上証跌24.59%，深圳股市跌34.42%，全球股市跌幅逾三成的深圳排第一。跌幅超過20%的只有上海，下跌跌幅在10%到20%之間的有日本，香港，菲律賓，泰國，南韓，加拿大，墨西哥，英國，法國，德國，義大利及瑞士。剩下的是跌幅在一成以內的，像台股加權指數跌8.6%，馬來西亞，印尼，俄羅斯，澳洲都在一成以內。

美國股市維持11個月漲勢，12月大跌，譲美股出現跌勢，其中道瓊工業指數下跌5.6%，標準普爾五百指數下跌6.94%，Nasdaq跌3.88%，費城半導體下跌7.81%，美國股市在2018年最後一週拉升近二千點，可望為2018年全球股市跌深反彈舖路。

另一個是2018年全球股票基金只有中東北非股票基金是正報酬，其他全是負報酬。金價在2018年小跌1.71%，油價跌10%以上，人民幣跌5.67%，台幣跌2.97%，美元指數升4.036%⋯⋯。如果從這帳面數字來看，全球投資人忙了一整年，看起來賠錢的地方到處都是。進入2019年，世界的紛擾與不安仍圍繞在大家身旁，未來仍然是歩步為營的時代。

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