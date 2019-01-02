首爾弘大商圈元旦大火延燒4小時　狂吞13名店「雞肋的萬金油」全焦

▲ 知名餐廳焦黑一片。（圖／翻攝自推特／kara_karu74）

國際中心／綜合報導

南韓名列國人2018年最愛去的國家前5名，首爾街頭處處可見外國遊客，各個知名景點中，弘大商圈好逛、好吃又好買，晚上還有公演可看，總是充滿當地年輕人和外地觀光客。然而，弘大最熱鬧的一路（어울마당로）1日清晨卻傳出大火，整條街上焦黑一片。

綜合韓媒報導，一路上某餐廳於1日清晨5時17分左右發生火災，消防當局動員74台滅火裝備、275名人力全力灌救，歷經4小時17分鐘後，於早晨9時30分才完全撲滅火勢。火災發生當時，部分店家內還有顧客和店員，所幸沒有傳出人員傷亡。

▲ 弘大知名餐廳菜單，獨特的中文譯名吸引許多遊客朝聖。（圖／讀者提供）

大火延燒至附近6棟建築物，2家知名店家完全被摧毀，共13家店受到影響。由網友上傳到推特上的照片可見，以獨特的菜單簡體中文譯名（雖然火鍋、雞肋的萬金油）聞名的韓式餐廳、樂高漢堡店、羊肉串餐廳、銀飾品店、美妝店等店家都災情慘重。

消防當局推測，起火點位於餐廳內餐桌附近，目前仍在調查詳細起火原因。警方相關人士稍早指出，應無人為縱火可能性，3日將與國立科學搜查研究院、韓國電力等機構共同進行現場鑑識。

▲▼ 火災發生於9號出口附近，許多舞團、樂團及街頭歌手經常舉行公演的街上，多間知名店家受到波及。（上圖翻攝自韓巢地圖，下圖翻攝自推特yellow_j57、Tory_stg、soul_firefox、bts_0551）