西進水泥股　一路旺到農曆年前



▲水泥旺季來臨，加上大陸基礎建設發展，水泥報價升高，圖為台泥福州水泥廠。（圖／資料照）

記者劉姵呈／綜合報導

過去因為相關基礎建設及水泥人均消費都已穩定，成長不易，加上環保因素，各水泥廠國內市場營收獲利在近5年都處於緩步減少的趨勢；但第4季為水泥業旺季，加上大陸基礎建設投資及城鎮化發展，預期水泥價格、需求有撐，樂觀看待台灣西進水泥廠接下來表現。

台灣多家西進水泥廠，像是台泥（1101）、亞泥（1102）、信大（1109）及國產建材實業（2504）等在2018年大陸市場創下營運高峰，2019年營運亮點仍在大陸。

為了環保中國大陸宣布在2019年的下半年會進行淘汰禁用低階32.5級，此項政策反而讓水泥廠都表示，2019年大陸市場營運前景將因此大受惠，水泥價格也將會「難跌易漲」。

水泥廠商認為，2019年預期大陸水泥錯峰生產政策仍將持續執行，限產區域擴大；而中美貿易戰與大陸強化基建刺激內需，讓需求增加，2019年整體中國大陸水泥價格應還是會維持在高檔。

像是在大陸市場的貢獻下，台泥隨著大陸錯峰生產、環保趨嚴及去產能等政策發酵，不合規的中小型水泥廠淘汰後，市場秩序恢復，另受惠大陸市場需求暢旺下，使得各區域市場持續調漲售價，一路從第2季漲到第3季。在價格支撐下，台泥今年前三季稅後純益為159.4億元，年增222.16%，EPS 3.35元，是過去10年以來最佳表現。而亞泥92.98億元、信大水泥5.01億元，都是同期歷史新高。

2018年前3季大陸水泥、預拌混凝土事業對母公司貢獻是前年同期的10倍；國產建材實業預期，在整體經濟景氣考量，2019年大陸水泥市場仍將會持續進行去產能、供給側改革政策，加上福建地區已公布，2019年基建工程會有增加，蘇州地區的預拌混凝土廠也在當地需求增加下，會有一定幅度的成長，因此，2019年大陸市場營運還是樂觀的。

面對2019年，整體來看產業環境雖有一些不確定性，不過，政策仍然對水泥供需有一定的調控，國內前瞻計畫的啟動，整個產業環境供需平衡還在穩定範圍下，台、亞泥、信大以及國產建材實業預期，2019年水泥產業仍舊還是處於成長的軌道上運行。