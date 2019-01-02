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苦苓／討厭民進黨的1000個理由

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 ▲民進黨。（圖／視覺中國CFP）

●苦苓，本名王裕仁／知名作家，曾獲時報文學獎散文獎、聯合報小說獎。

民進黨九合一選舉大敗，迄今不肯認真檢討，各界說法也都是莫衷一是，筆者特別作了小規模的「田野調查」，聽一聽民間的聲音，其中較有代表性的如下：

卡管

某位大學教授說：「民進黨為了卡管，不惜動用一切手段，根本不把大學自治看在眼裡，我討厭他！」

另一位大學教授說：「管仲閔問題一堆，根本沒資格當台大校長，教育部換了三個部長，卻都一樣束手無策，太無能了，我討厭他！」

同婚

愛家同盟的某位成員說：「民進黨居然違反大多數台灣人民的思想習俗，要讓同性結婚、還要搞甚麼多元成家，根本是毀滅倫理道德，討厭死了！」

主張婚姻平權的一位同志說：「民進黨說要支持同婚，釋憲也通過了，卻為了選票遲遲不修民法，真討厭！」

年改

一位退休公務員說：「民進黨砍了我們每個月扣自己薪水才有的退休俸，卻騙人民是年金改革，還發動民粹罵我們是米蟲，不討厭民進黨，還能討厭誰？」

一位公司職員說：「我也是每個月扣繳，但到時勞保退休金最多也不過兩三萬，那些退休軍公教卻有領八萬六萬的還不滿意，這樣公平嗎？討厭民進黨！」

另一位現任教師說：「為了年金改革，我們多繳、晚退休還要少領，但年金到時候又會破產，可能還是領不到那麼多，這都是討厭的民進黨害的！」

一例一休

一位中小企業主說：「民進黨搞甚麼一例一休、最低工時，根本做不到！要害我們都倒閉嗎？太討厭了！」

一位工廠工人卻說：「說我們是民進黨心中最柔軟的一塊，結果是『軟土深掘』，一例一休又改回去了，工時也加長了，被『沒收』的七天假卻沒有還我們，討厭！」

空汙

一位新北市民說：「PM2.5已經那麼嚴重了！民進黨還想在深澳蓋電廠，不是想讓北部也淪陷、大家都吸一樣髒的空氣嗎？還好被我們擋住，這個黨實在太討厭了！」

一位台中市民說：「中電北送，用電的是北部人，被中火污染的卻是中部人，這還有天理嗎？討厭民進黨！」

核電

一位環保人士說：「為了選票停掉深澳，卻要建觀塘天然氣站，毀掉美麗珍貴的藻礁，討厭民進黨！」

一位擁核人士說：「火力發電汙染，綠能發電不可靠，民進黨還一直在關閉核電機組，也不肯重啟核四，到時候害大家缺電，不討厭他要討厭誰？」

一位反核人士說：「用過的燃料棒遲遲無法處理，都堆到地面上來了，還不趕快關掉所有核電機組，包括核四都該拆除，禍延子孫的民進黨，誰都討厭！」

兩岸

一位企業大老說：「民進黨和大陸關係始終弄不好，氣氛緊張，誰敢來投資？這樣下去會害死全台灣的，難怪大家討厭民進黨！」

一位旅行業者說：「民進黨死不承認九二共識，大陸客就不來，不管飯店、遊覽車、團客餐廳和特產店都是一片愁雲慘霧，豈止討厭，根本就痛恨！」

一位獨派人士說:「已經全面執政了還不敢改國號、改憲法，不但獨立公投也不允許，連象徵性的東奧正名也不支持，民進黨豈止討厭，太可惡了！」

轉型正義

一位政治人物說：「民進黨假借民意成立促轉會，原來是為了用『東廠』鬥爭政治對手，實在太討厭、太可惡了！」

一位媒體名嘴說：「民進黨非法成立黨產會，就是要謀奪國民黨的黨產，讓對方再也站不起來，他們就可以萬年執政，真討厭！」

另一位媒體名嘴卻說：「黨產會對婦聯會一籌莫展，促轉會迄今也找不出一個元凶，根本都是浪費公帑的黑機關，無能至極，豈止是討厭所能形容的？」

這時有一個看起來像勞工的中年人說站在旁邊，我問他有甚麼不滿、是不是也討厭民進黨，他支支吾吾的說：「不是我要討厭民進黨，但是菸捐一直漲一直漲，我都快要抽不起菸了，他們有想到過我們小老百姓嗎？」

我恍然大悟：原來放眼台灣、不分立場，竟然有這麼多人討厭民進黨！真的「不倒也難」。

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