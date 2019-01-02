美兩黨2019纏鬥第一戰！民主黨最快3日通過法案　終結政府關門

▲ 美國政府2018年12日22日關門，至今邁入第11天，80萬名聯邦政府人員被迫休假或是無償工作。圖為美國國會山莊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國隨著新國會即將開議，由民主黨佔有多數優勢的眾議院最快會在3日通過法案，終結政府部分關門局面。只不過，法案並沒有包括總統川普想要的邊境牆資金，讓參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）直言，「參院不會送上總統不簽的東西」，將成為兩黨未來2年纏鬥的第一戰。

這場兩黨纏鬥料由有望重掌議長槌的民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）對上麥康諾。據了解，眾院3日打算批准2項支出法案，分別是重啟政府部會運作，確保在今年9月財政年度結束前有資金可用，以及為國土安全局提供可用到今年2月8日的經費。

民主黨人希望藉此向麥康諾施壓，要求共和黨支持。但麥康諾回應，如果沒有川普的支持，他不會把法案帶到參院。此外，眾院共和黨籍議員梅多斯（Mark Meadows）表示，「如果這是（民主黨）可以拿出來的最佳協商法案，那麼政府部分關門的狀況將持續好幾周，不是幾天而已。」

Border Security and the Wall “thing” and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2019

不過，到了元旦這天，川普的推特貌似向民主黨遞出橄欖枝，「邊境安全、邊境牆事務和政府停擺可不是裴洛西展開議長任期的起點！讓我們來做個交易吧？」儘管川普看似是釋出善意，但他並沒有提到任何其他細節，也沒有說明未來可能發展的方向。

面對川普的這番喊話，裴洛西不予理會。她指出，「川普給了民主黨人一個絕佳的機會，展現我們是如何擔起執政責任，並快速批准我們的法案來結束『不負責任的川普式關門』，這是我們新一輪民主黨眾議院承諾為民服務的第一個響砲。」