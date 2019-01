史上首位！非裔女律師就任紐約總檢察長　痛批川普「非法總統」

▲ 詹姆斯是史上首位當選紐約總檢察長的非裔女性。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

現年61歲的美國非裔女性詹姆斯(Letitia James)2018年期中選舉當選紐約總檢察長,於當地時間1日宣誓就職,成為史上首位擔任該職位的非裔女性。《紐約時報》報導,詹姆斯毫不掩飾對總統川普(Donald Trump)的看法,稱其為「非法總統」,未來勢必將對他開刀。

詹姆斯曾表示,她參選總檢察長的大部分原因是「關於白宮裡的那個人,他每天都在威脅我們的基本權利。」她提到,川普可能會被指控妨礙司法公正,並暗示外國政府將資金引向川普家族的房地產資產,稱其為「洗錢模式」,

詹姆斯更曾在推特上直接標記川普並寫下,「沒有人可以凌駕於法律之上,即使是川普。強迫國家最高執法官員辭職並不會讓他獲得免費通行證,只會引起懷疑。我想讓紐約市民知道,我將追究那些掌權者的責任,並確保特別檢察官辦公室的工作繼續進行。」

I am deeply honored and humbled to officially become the Attorney General for the great state of New York.



Tonight, I make a commitment to use the rule of law to protect the rights and advance the interests of all New Yorkers.



New Yorkers, I won’t let you down. pic.twitter.com/vfU2VH0iEt