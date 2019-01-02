川普回應金正恩新年演說「期待見面！」　美國務院：不予置評

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩1日在新年賀詞時表示，隨時準備好與美國總統川普（Donald Trump）再次會談。川普於當地時間1日在推特上首度公開回應表示，他也相當期待與金正恩會晤。美國國務院稍早則向《韓聯社》表示，對金正恩的賀詞「不予置評」。

金正恩發表2019新年致詞時，有別於以往站在講台上的方式，而是選擇坐在辦公室沙發上；朝鮮中央電視台也破例公開他穿著西裝，步入勞動黨總部的畫面。他說道，將致力於朝鮮半島無核化、建立和平體制，「未來隨時準備好再與美國總統面對面，將努力達成國際社會都樂見的成果。」

但他也態度強硬的指出，「若美國不遵守在全世界的見證之下立下的承諾，錯估我國人民的耐性、單方面強求，持續對共和國施加經濟制裁與壓迫，我們就不得不優先守護國家自主權和利益，尋找其他能夠達成朝鮮半島和平與穩定的途徑。」

▲ 金正恩步入發表新年致詞的辦公室。（圖／CFP）

美國國務院過去對無核化問題都堅持「先棄核，後解除制裁」的立場。《韓聯社》2日清晨報導，國務院發言人辦公室人士於當地時間1日接受電訪，被問及對金正恩新年賀詞的想法時表示，謝絕評論的機會。（We decline the opportunity to comment.）報導指出，由於1月1日是放假日，且聯邦政府目前關門，內部仍需調整，才會拒絕發表評論。

川普則於當天下午3時左右在推特上表示，「PBS公共廣播電視公司報導，金正恩說，北韓不會製造或試驗核武器，也不會將其交給其他人；他隨時準備與川普總統見面。我也期待與金正恩會面，他很清楚北韓擁有巨大的經濟潛力！」