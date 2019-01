川普回應金正恩新年演說「期待見面！」　美國務院：不予置評

▲ 美國總統川普。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

北韓領導人金正恩1日在新年賀詞時表示,隨時準備好與美國總統川普(Donald Trump)再次會談。川普於當地時間1日在推特上首度公開回應表示,他也相當期待與金正恩會晤。美國國務院稍早則向《韓聯社》表示,對金正恩的賀詞「不予置評」。

金正恩發表2019新年致詞時,有別於以往站在講台上的方式,而是選擇坐在辦公室沙發上;朝鮮中央電視台也破例公開他穿著西裝,步入勞動黨總部的畫面。他說道,將致力於朝鮮半島無核化、建立和平體制,「未來隨時準備好再與美國總統面對面,將努力達成國際社會都樂見的成果。」

但他也態度強硬的指出,「若美國不遵守在全世界的見證之下立下的承諾,錯估我國人民的耐性、單方面強求,持續對共和國施加經濟制裁與壓迫,我們就不得不優先守護國家自主權和利益,尋找其他能夠達成朝鮮半島和平與穩定的途徑。」

▲ 金正恩步入發表新年致詞的辦公室。(圖/CFP)

美國國務院過去對無核化問題都堅持「先棄核,後解除制裁」的立場。《韓聯社》2日清晨報導,國務院發言人辦公室人士於當地時間1日接受電訪,被問及對金正恩新年賀詞的想法時表示,謝絕評論的機會。(We decline the opportunity to comment.)報導指出,由於1月1日是放假日,且聯邦政府目前關門,內部仍需調整,才會拒絕發表評論。

川普則於當天下午3時左右在推特上表示,「PBS公共廣播電視公司報導,金正恩說,北韓不會製造或試驗核武器,也不會將其交給其他人;他隨時準備與川普總統見面。我也期待與金正恩會面,他很清楚北韓擁有巨大的經濟潛力!」

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!