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避免新舊年號共存引混亂　日擬4月1日提前公布新天皇年號

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▲▼ 明仁天皇,日本天皇,美智子皇后,日本皇室,雅子妃,德仁。（圖／路透社）

▲日本天皇明仁將於4月30日正式退位，日本也將從平成邁入新年號。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

日本明仁天皇將於4月30日正式退位，對於德仁皇太子即位後的新年號，消息人士1日透露，為了不造成國民混亂，日本政府決定在新天皇上位一個月前的 4月1日敲定並公布。然而日本保守派認為「天皇」與「年號」應該是一體不可分的，因此應該由天皇親自宣布自己的年號，不過一旦如此，在登基當日將會出現新舊年號並存的狀況。

根據《共同社》報導，由於此次天皇退位並非天皇駕崩，而是事前已經確定日期的生前退位，因此為了減輕國民生活的困擾，日本政府有意提前公布新天皇年號，並於新天皇即位同時，也就是5月1日凌晨0時改元，降低國民的混亂。

▲▼明仁天皇夫婦、德仁夫婦 。（圖／路透社）

▲皇太子德仁夫婦 。（圖／路透社）

如果由德仁親自宣布新年號的話，最快也要登基當日（5月1日）才能公布，正式改元則必須等到2日，如此一來，1日凌晨到新年號公布的期間將會有「新舊年號」並存的狀況發生，進而影響當日簽訂之合約的效力。從買賣合約看來，即使合約是在1日當天、新年號頒布前生效，也會被視為在公布後的新年號生效，也就是說，如果合約上標明「平成31年5月1日」，那麼合約效力將會出現疑慮，對民眾產生困擾。

為此，日本政府目前預想，於4月1日將提前準備好的數個新年號方案出示給專家與參眾議院的正副議長，共同討論最適當的方案，並於當天的內閣會議上決定新年號。但保守派則認為，天皇與年號應是「一體不可分」的，雖然可以接受事前決定並公布新年號，但是正式生效應該由新天皇親自公布。最終結果預計於首相安倍晉三4日舉辦新年記者會時所發表的方案執行。

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關鍵字：日本天皇,德仁,年號,日韓要聞

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