美零售銷售數字佳　台系紡織製鞋股受惠



▲美國運動消費市場強勁，Nike公布財報營收及獲利皆優於預期，有利於台灣紡織供應鏈表現。（圖／NIKE提供）

記者劉姵呈／綜合報導

成衣紡織類股受到美國零售市場成長強勁，庫存營收比維持低檔，加上進入銷售旺季，在美國服飾市場銷售動能佳且貿易戰持續影響下，法人預期後續台系紡織廠商將有庫存回補效應，成衣紡織、製鞋類股受惠需求暢旺、轉單效應，對後續表現看法持正向。

法人分析，目前台廠產能有限且訂單無虞，可進行挑單生產，毛利將逐漸好轉，平均銷售單價（ASP）及銷量同步成長，成衣產業趨勢正向。而短線成衣製鞋業將迎來銷售旺季，長線奧運2020題材受惠發酵，成為進可攻、退可守的投資標的。

像是Nike已經公布財報，營收及獲利雙雙優於預期，代表美國運動消費市場目前無虞，有利於台灣供應鏈豐泰（9910）、儒鴻（1476）表現，其中豐泰受惠程度較大，因Nike占豐泰營收比重高達90%，且當季度運動鞋營收年成長15%，動能強勁，預期回補庫存訂單將可以顯著挹注豐泰營運。

Nike銷售強勁對豐泰股價激勵效果大，豐泰今（2）日更漲逾1.7%，股價最高來到178.5元；儒鴻方面，儘管貿易戰題材淡化，然而受惠Nike財報亮麗也激勵儒鴻營運及股價表現，2018年EPS有望交出逾16元的佳績，股價今日最高漲近1%，來到351元。

聚陽（1477）第4季也受惠歐美耶誕銷售旺季需求不弱，加上美中貿易戰的轉單效應浮現，公司產品價量齊揚，出貨量雙位數成長，ASP提升，整體營收、獲利表現皆好過去年同期。累計前11個月自結稅前盈餘17.7億元，每股稅前盈餘來到8.46元，已超越去年全年表現。今日股價也漲逾1.5%，最高來到172.5元。

另外像是福懋（1434）、寶成（9904）、利勤（4426）、新紡（1419）都是獲得法人買超紡織製鞋類股，可望在這一波轉單效益中受惠。

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