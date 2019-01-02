英國曼城砍人嫌犯以《精神健康法》拘留　警：全案朝恐攻調查中

▲英國曼徹斯特的火車站跨年夜發生攻擊事件。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

2018跨年前夕英國大城曼徹斯特的火車站發生隨機砍人事件，共有3個人遭刺重傷，送醫後暫無生命危險。事發當時目擊者聽到嫌犯曾大喊「真主萬歲」，目前警方以精神健康法居留嫌犯，並將事件列為恐怖攻擊，由反恐專家主導調查中。

案發時間為當地時間12月31日晚上9點左右，25歲的嫌犯在英國曼徹斯特的維多利亞車站（Victoria station），手持約30公分長的刀在站內隨機砍人，2位年約50歲的民眾臉部及腹部遭砍傷，另外1位則是駐站員警，他的肩膀遭刺傷，警方到場後以胡椒槍與電擊將將嫌犯制伏，3位傷者傷勢雖嚴重，但送醫後目前無生命危險。

全案正朝恐怖攻擊方向調查，已排除其他人共同涉案的可能，大曼徹斯特警局（Greater Manchester Police）副局長傑克森（Russ Jackson）表示，目前正在搜索嫌犯所居住的奇塔姆山（Cheetham Hill）地區，而嫌犯經由專業人員評估後，以精神健康法《Mental Health Act》為由拘留。警方與反恐部門共同合作調查，雖然現在沒有任何組織承認犯案，但仍會朝恐怖攻擊處理。

事發當時，BBC製作人克拉克（Sam Clack）也在現場，目擊整個案發經過，他聽到嫌犯在犯案時大喊「阿拉」（Allah），目測拿著30公分長的刀與受害者在地上扭打。克拉克還聽到嫌犯說，「若再繼續轟炸其他國家，這類的攻擊事件就會繼續發生。」

近年英國發生多起恐怖攻擊事件，2017年6月攻擊者駕駛廂型車在倫敦橋上衝撞路人，隨後持刀衝入附近酒吧大開殺戒，「8分鐘恐攻」造成7死48傷，同年5月美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，卻遭遭自殺炸彈攻擊，總計造成22死59傷。