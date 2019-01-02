川普年終簽友台法案　BBC：台美斷交40年並未「絕交」反而合作

▲隨著多項法案在美通過，台美關係也進一步深化。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普趕在2018年最後一天簽署《亞洲再保證倡議法案》（ARIA），內容鼓勵總統定期對台軍售、美高級官員訪台。2018年適逢台美斷交至今以來的第40年，BBC指出，台美間的關係並未因斷交而「絕交」，彼此反而在經貿、防禦等層面攜手合作。

BBC中文網今（2）日發布一系列關於台美關係的報導，時間先回到1978年12月16日凌晨，當時的總統蔣經國在睡夢中被叫醒，美國駐華大使安克志（Leonard S. Unger）讀完總統卡特（Jimmy Carter）信後的幾個小時，美國宣布與中華民國斷交並與北京建交。

然而，BBC指出，台美關係並未就此永遠滑落最谷底，台灣反而透過民主選舉實現政黨輪替，雙方在許多層面上也有合作。而中國大陸隨著改革開放，在國際間的地位也迅速竄起，與一直以來主導世界秩序的美國互相競爭。

文內提及，中華民國在過往早就體會了一波斷交潮，1971年又被迫退出聯合國，台美關係轉變成「非官方」是必然的。不過，過往40年來，觀察人士注意到，美國仍實際支援台灣。

台美1979年正式斷交，美國國會則制定《台灣關係法》，內容包括承諾對台軍售，並拒絕任何會危害台灣人民社會、安全等的舉措。台灣前國安會副秘書長張旭成表示，這項法案也讓台灣人民更認同自己的這塊土地。

▲川普在2019年前正式簽署2018年《亞洲再保證倡議法案》。（圖／路透社）



直到2018年1月，美國又通過《台灣旅行法》，鼓勵美台間的高級官員互訪。張旭成說，台灣珍惜自由民主與人權都是很重要的因素，可以發現美國很重視台灣。

民進黨執政下，總統蔡英文與川普也曾通話，打破過往的外交慣例。川普則陸續簽署「友台法案」，包括《國防授權法》。一些分析指出，川普有意將台灣列入印太戰略中，以此制衡中國大陸。

《中央社》報導，駐美代表高碩泰1日表示，目前的關係是台美斷交以來的最佳狀態，他對2019年的台美關係有信心。他說，40年前的斷交讓雙方陷入沉痛中，然而，40年後又找到可以欣慰與驕傲的理由。

不過，前外交官沈呂巡表示，美國近期雖通過關於台灣的法案，關係看似光鮮亮麗，一些合作卻沒有真正達成，美台自由貿易協定（FTA）的談判就缺乏進展，另外，台灣也被排除在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）之外。

前副總統呂秀蓮告訴BBC中文，台灣要怎麼在夾縫中生存，公投成為「中立國」是其中的選擇之一，至於要和其他國家達成正常的官方關係，仍有很長一段路要走。沈呂巡則認為，展望未來的台美關係，必然與中國大陸牽連在一起，要尋求方式，講開很多難題。