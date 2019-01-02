華為5G通訊市場空缺誰來補　Nokia、愛立信多有考量

▲中國大陸電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著中國大陸電信巨擘華為遭到以美國為首的多個盟國和電信商封殺，誰能補足華為在5G通訊市場的空缺成為了熱門話題，老牌廠商Nokia和愛立信都紛紛被點名，但外媒報導指出，這些廠商若急於填補華為市場空缺，恐遭中國大陸市場封殺。

據《華爾街日報》報導，據研究公司Dell'Oro Group的資料顯示，近年華為已經超越Nokia和愛立信成為全球最大通訊設備提供商，2018年前三季的市佔，華為拿下28％，Nokia和愛立信則分別只拿下17％和13.4％。但華為的發展受到以美國為首的多個盟國和電信商對該公司以資安疑慮進行封殺的影響，Nokia和愛立信等公司都被點名將能補足這塊市場缺口。

但老牌通訊大廠Nokia和愛立信要填補華為遭封殺後的5G通訊市場空缺恐怕沒那麼容易，因為就先進科技的推出速度來說，Nokia和愛立信遠遠比不上華為，除此之外，他們還得面對像是南韓三星這類的後起之秀的競爭壓力。

此外，相關人士也指出，這兩間公司也小心翼翼，不要公開反對華為，否則恐遭中國大陸市場封殺。目前Nokia在中國大陸地區有高達15,000名員工，是該公司在母國芬蘭的兩倍，而愛立信則在東北亞擁有12,000名員工，分散於中國大陸、日本、韓國和台灣。