2018股市好慘　謝金河：2019世界仍充滿紛擾與不安

▲全球股市。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

時序進入2019年，新的一年大家都希望能有個好的開始，但也不能完全拋下過去，財信傳媒董事長謝金河就在臉書發文表示，該給2018年全球股市算一下總帳。

謝金河在臉書指出，2018年是全球股市投資人難熬的一年，全球主要市場，只有4個是上漲的，分別是巴西，印度，紐西蘭及阿根廷。其中換了總統的巴西股市在去年大漲15.03%，2017年更是大漲26.85%，表現相當驚人；印度也不惶多讓，該國股市持續上漲多年，2017年大漲27.91%，去年再漲5.9%；但阿根廷去年因為貨幣重貶，雖然股市上漲，但經濟遭受重創。

但同樣身為金磚國家，對比印度、巴西的牛市，中國大陸深滬股市跌幅卻居全球之冠，上証跌24.59%，深圳股市更下跌34.42%。放眼全球其他國家，跌幅落在10%到20%之間的有日本、香港、菲律賓、泰國、南韓、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、義大利及瑞士。而跌幅在一成以內的有馬來西亞、印尼、俄羅斯、澳洲和跌幅為8.6％的台股。

而美國股市在去年維持了11個月的漲勢，卻在12月時大跌，其中道瓊工業指數下跌5.6%；標準普爾五百指數下跌6.94%；Nasdaq跌3.88%；費城半導體下跌7.81%。但美國股市在2018年最後一週拉升近二千點，可望為未來全球股市反彈舖路。

而去年全球股票基金只有中東北非股票基金是正報酬，其他全是負報酬。從其他帳面數字來看，2018年金價小跌1.71%、油價跌超過10%、人民幣跌5.67%、台幣跌2.97%、美元指數升4.036%...看來全球投資人去年忙了一整年，最終賠錢的比比皆是。謝金河認為，進入2019年，世界的紛擾與不安仍圍繞在大家身旁，未來仍然是歩步為營的時代。