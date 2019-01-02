實習女老師嫁給低種姓…慘遭家人打死燒成灰　屍體亂丟河

▲阿努拉達與男方的關係被家人多次阻撓。（圖／翻攝臉書／Asianet News Telugu）



國際中心／綜合報導

印度22歲女子阿努拉達（Anuradha）上月與低種姓男子拉克斯曼（Laxman）結婚，怎料這段戀情不被看好，她隨後被家人強行帶走，在一處田地遭到殺害，她的屍體燒成灰燼，其餘的部分則丟入河中丟棄。目前涉事的8名被告則已被逮捕。

阿努拉達去年10月4日曾拍攝影片，她說自己來自Kalamadugu村莊，「我喜歡一個叫拉克斯曼的人，6個月前，我想告訴父母我們的關係，並說服他們允許我們結婚，但他們並不同意。」她的父母不認同戀情之外，還要女兒去控告男方。

沒辦法忘記另一半的阿努拉達說，「我需要他，我想和他分享我的生活，這也是為何我想遠離家鄉並嫁給他。」她提到，如果未來遇到麻煩，那便可能是她的家人所導致，她錄製影片便是為了當成日後警方的證據。

據了解，阿努拉達是實習老師，兩人上月在海德拉巴（Hyderabad）結婚，並曾申請保護。根據警方說法，婚禮結束後，拉克斯曼在通訊軟體上發布挑釁影片，此舉惹惱了阿努拉達的雙親，她後來被父親、叔叔與表兄弟強行帶走。

警方表示，兩位表兄弟把阿努拉達拉到田地裡並殺害，又焚燒死者屍體，總共8名被告則都被逮捕。事實上，類似案件在印度層出不窮，去年9月一名納爾貢達的父親僱用殺手來除掉娶他女兒的男人。

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