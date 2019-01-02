開車撞飛人群8傷！東京恐攻嚇見20公升煤油　狂男嗆：報復奧姆教死刑

▲東京澀谷區原宿一帶，一輛汽車在跨年夜衝撞人潮。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

日本迎接平成最後一個新年，然而東京澀谷1日凌晨15分許卻發生汽車衝撞行人事件，一名汽車駕駛無視封路規定，逆向行駛130公尺撞飛8人，嫌犯落網後稱這是「恐怖攻擊」，目的是因為奧姆真理教的成員被判死刑，為了要傷害社會導致「報復行動」的車禍。

根據《NHK》報導，這起衝撞事件發生在日本時間1日凌晨0時15分（台灣時間為2018年12月31日晚上11時15分），一輛租來的小型車突然衝進澀谷神宮前的竹下通街道，把行人當成「保齡球瓶」直接撞上，共造成8人輕重傷，其中一名10多歲的男童當場失去意識。

嫌犯在代代木公園附近逮捕到案，是21歲男子日下部和博，住址和職業不詳，警方甚至在車上找到了20公升煤油桶，他供稱原本還打算要燒掉整輛車，而他撞倒8名路人後，甚至還在現場潑灑煤油而棄車逃逸。

「這是恐怖攻擊！我撞人了！」日下部和博表示，他在大阪租車後自行開車開到東京，撞人動機是因為奧姆真理教的死刑判決，2018年全案包含教主共13名死刑犯全數伏法，讓他產生報復行動，想要發動恐怖攻擊衝撞東京民眾。

然而警方尚未調查出日下部和博與奧姆真理教是否有關係，而且說詞疑點不少，仍需要調查看他背後是否有人指使。據了解，案發現場就是明治神宮，當時神社正舉行新年祈福活動，為了人潮安全而禁止車輛通行，然而日下部和博卻開車衝進試圖要撞現場的人們。