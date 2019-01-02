台北雙子星設計圖曝光！港影視大亨豪砸600億　108盒子功能揭曉

圖、文／鏡週刊

投資金額逾600億元、有「世紀標案」之稱的台北車站雙子星商業大樓開發案，最後由香港影視大亨于品海領軍的外資團隊拿下，他以優於對手藍天電腦集團許崑泰的條件，強勢拿下標案，進軍台灣地產業，引起市場側目。

▲于品海規劃的雙子星大樓模型設計前衛，空間由108個盒子組成。（圖／鏡週刊提供）

台北雙子星位於台北車站旁，附近捷運、高鐵、台鐵等大眾運輸匯聚，每天進出人次高達60萬人；在于品海的規劃下，6年後，這裡將有2棟分別樓高65、53層，由108個盒子堆疊而成的建築落成，大樓內還設有城市景觀平台、頂樓泳池、全景4K雷射巨幕戲院、24小時可穿越建築內外的健康夜跑綠道、各類智慧停車設備等，外觀則是可即時與消費者互動的帷幕牆，聲光效果十足的台北新地標。

于品海說，這108個盒子將各具特色，卻又可彼此融合，「每個盒子間的平台，我們可以建博物館、展覽廳，甚至農場或兒童樂園都可能，而且24小時開放，雖然這樣成本高很多，但我不希望它只能擺在那讓大家看，而是每個人都能參與。」于品海描繪他的願景。

據了解，2棟大樓的樓低樓層將作為零售商場，中樓層辦公室，高樓層則是旅館。其中，重慶北路東側、近台北車站街廓的C1棟主題設定為「青春潮流」，包括商場、辦公室、飯店都將以高科技、創新、新潮為主題。

而重慶北路西側、近北門的D1棟主題設定為「國際尊榮」，商場將以精品、客製的消費為主，導入特色的服務內容；辦公室以企業總部、金融保險、顧問機構為主要設定租戶，打造台灣商業新中心；旅館規劃為全球最高端的經典旅館。

台北CITY ONE建築團隊為荷蘭MVRDV與台灣陳廷杰建築師事務所，市場營運管理由瑞普萊坊擔綱，工程營造部分將由大陸工程、華熊共同承攬，工程管理則是軌道工程經驗豐富的亞新工程顧問負責。

更多鏡週刊報導

【透視台北新地標】被追問有無中資 神祕港商狠嗆「沒事幹了嗎？」

【透視台北新地標】砸大錢其實只拿到入場券 還有一堆難關等他喬

【透視台北新地標】白手起家到千億大亨 他在大陸掌控2863個影廳