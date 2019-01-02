港影劇大亨拿下台北雙子星！白手起家攢千億　砸600億奪標只說4字

▲南海控股集團主席于品海。（圖／記者陳韋帆攝）

記者葉國吏／綜合報導

號稱世紀標案的台北雙子星聯合開發案，由南海發展公司以600億元拿下，讓人開始好奇這位來自香港的影視大亨于品海來歷。台灣人可能對這位影視大亨不太熟悉，最為人知的就是他自金庸手中買下明報，但其實于品海是一位白手起家到千億大亨的王者，他在大陸甚至擁有2863間影廳，相當驚人。

根據《鏡週刊》報導，現年61歲的于品海出生於香港，現職為南海控股公司及中國數碼信息公司董事會主席。于品海早年曾到日本半工半讀，再去美國讀大學，輾轉再至加拿大繼續讀書。

▲台北雙子星模擬圖。（圖／記者陳韋帆攝）

于品海回到香港之後從事媒體工作，因投資房地產賺進第一桶金，並於1991年收購上市公司南海紡織，隨後從金庸手中買下明報。

于品海事業版圖跨足媒體、房產、數位科技，他於1994年創辦全球第一家24小時中文新聞電視台，現今在電視圈地位舉足輕重的媒體人陳文茜、蔡康永等，都是當時因他創辦而進入電視圈。

于品海近年陸續在港台經營多維月刊及網路媒體香港01，也跨足娛樂事業。一位親近人士透露，「于品海擁有天生魅力，讓許多大老闆都願意投資他」于品海在年輕時還曾替長榮集團創辦人張榮發開發旅館事業。

于品海對於投標台北雙子星一事一直保持低調，直到確定得標後才現身記者會，對於外界多次質疑的「中資背景」，于品海不改大砲性格說「這夠無聊了吧，實在沒事幹了嗎？」據說當他得知拿到台北雙子星案時，也只簡單的說四個字「準備開工」，並沒多說什麼。