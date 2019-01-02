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NASA新視野號飛掠「終極遠境」！傳訊號回地球報平安…45億年前真相將曝光

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▲▼NASA新視野號太空船。（圖／翻攝臉書／New Horizons）

▲NASA「新視野號」太空船。（圖／翻攝自New Horizons Facebook）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）無人太空探測船「新視野號」（New Horizon）1日早上10時30分（台灣時間為晚上11時30分）傳回最新訊息，指它已成功飛過小行星「終極遠境」（Ultima Thule），來到距離地球最遠、也是人類至今探測的最古老星體。

「新視野號」距離地球64億公里遠處，以每小時約5萬1500公里速度飛掠「終極遠境」。這顆編號2014 MU69的小行星位於「古柏帶」（Kuiper Belt），被科學家以中世紀文學的遙遠北方島嶼「Thule」命名，暱稱為「終極遠境」（Ultima Thule）。

由於截至目前，這顆小行星的樣貌和狀態仍是個謎，因此當健全的太空船「新視野號」靠近最近距離約3540公里時，就傳回地球一系列「報平安」訊號，所有研究人員都超激動，約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）也有熱烈的歡呼聲。這些訊號約在10個小時後抵達，訊號內容包括小行星的影像和數據等，提供科學家研究行星古老物質。

▲太空探測船「新視野號」（New Horizon）傳回「報平安」訊號，美國西南研究院（Southwest Research Institute）與馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）研究人員都歡呼。（圖／路透社）

▲▼太空探測船「新視野號」（New Horizon）傳回「報平安」訊號，美國西南研究院（Southwest Research Institute）與馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）研究人員都歡呼。（圖／路透社）

▲太空探測船「新視野號」（New Horizon）傳回「報平安」訊號，美國西南研究院（Southwest Research Institute）與馬里蘭州約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）研究人員都歡呼。（圖／路透社）

「新視野號」2006年升空、2015年完成冥王星主要任務，傳回史上最清晰的冥王星影像，科學家們更決定以這艘探測船對「終極遠境」進行研究。「新視野號」計畫首席研究員、美國西南研究院（Southwest Research Institute）科學家史登（Alan Stern）形容，這將會是帶領人類回到45億年前太陽系剛誕生時的時光膠囊。

西南研究院的共同研究員辛格（Keli Singer）說，「我們從未接觸過像這樣的天體。」在此之前，科學家還無法肯定「終極遠境」的樣貌和型態；「新視野號」的攝影裝置正聚焦於小行星上，使科學家得以掌握其結構，無論它是一個或數個天體。

由於「新視野號」與地球距離甚遠，與如此遙遠的太空船聯繫，無線電信號單向需要6小時8分，往返則需要12小時15分。「新視野號」以每小時5萬2000公里的速度掠過小行星，向地球回傳「報平安」信號，告知是否平安飛掠「終極遠境」。

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關鍵字：新視野號,終極遠境,Ultima Thule,NASA,北美要聞

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