青年創業家曾被罵騙子　卻短短2年成就30億生意

▲ 拉勾網創始人許單單。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

大陸的線上招聘行業中，拉勾網一直是領軍的企業，如今估值近30億元，而它的創始人曾經很自卑、甚至被人質疑為騙子；但也獲得過100位大佬的看好與投資、用不到兩年的時間成就了30億的生意，他是許單單，一個才華洋溢的青年創業家。

綜合陸媒報導，許單單在他13歲父親過世，母親早早改嫁，因此他只能與奶奶相依為命，幸好還有親戚朋友不時幫助，學校也給他減免了學費。2000年，不負眾望的他考入了北京一所著名的大學。

許單單在離家之後就自己發誓要做出個名堂來，他在學校每天都勤奮的學習，4年後沒有任何文學基礎的他，考上了北京大學的研究所。到了北大，他第一年就把該修的學分修完了，而後，除了必修課程，他都在校外兼職賺取生活費。

他從事過招聘行業、也做過諮詢，最後開始在北大的論壇上做代理商，什麼小東西都賣。後來大家要的東西多了，他就乾脆開了一家折扣網路商店。生意好的時候一個月能賺數萬元人民幣收入，但當時他的學業遇到了瓶頸，因為畢業論文還沒寫完，在他的導師警告過他一次後，他只好乖乖的回去寫論文。

▲ 許單單曾因為創業失敗被稱騙子。（圖／翻攝自百度百科）

畢業後，他去了騰訊工作，做起證券分析師，頂著北大畢業生的光環，很快他就在這個行業裡小有名氣，在同行眼裡，他才剛入門，但在別人眼中他已經是位明星分析師了。2011年，他又迷上了群眾募資行業，他第一次做的案子是一家咖啡館。

在當時，做群眾募資的人還不多，因此他吸引了上百位投資界的大佬入局，像真格基金創始人徐小平、攜程旅行網創始人沈南鵬等人都有過投資。2011年，透過群眾募資成立的咖啡館正式開業。不過好景不長，當時的群眾募資只是個泡沫，而且他也不懂得運營，一年多以後，咖啡館正式關門。網路流傳的一篇文章，更是把許單單形容成騙錢的騙子。

直到2013年，他做了拉勾網。2013年，騰訊裁撤電商業務，拉勾網第一個站出來幫助失業者找工作；2014年，諾基亞在大陸裁員上千人，又是拉勾網第一個站了出來，據說有40%的人都通過拉勾網找到了工作。就這樣不到一年的時間，拉勾網用戶突破100萬人，2014年，公司獲得2500萬美元融資，估值過1.5億美元。

如今，拉勾網已經有超過20000萬家互聯網公司入駐，其中不乏騰訊等巨頭企業。2017年9月，前程無憂宣布1.2億美元收購其60%的股份，估值達到了30億元。根據媒體報導，拉勾網預計將在2019年上市。

從一個被當做騙子的創業者，到如今創辦出價值30億的公司，經歷過挫折，也站上過高峰，他的人生精彩起伏，但遇到低潮也從未放棄，相信拉勾網在他的帶領下，會走的越來越遠。