美國夫妻人工授精產女　42年後真相曝光...無良產科醫竟「調包精液」

▲人工授精求子竟遭醫生掉包精液。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

一對來自美國弗羅里達州的夫妻，42年前求助婦產科診所進行人工受孕，當時他們選擇的是一位不具名醫學院學生的精子。多年來這對夫妻始終不認為孩子的血統有任何問題，直到日前他們的女兒一時好奇透過網站查詢自己的基因，才赫然發現自己的「親生父親」居然是當年執行手術的醫生，這對夫妻一氣之下告上法院，要求醫生支付美金7萬5000元（約台幣230萬元）的賠償金。

彼得（Peter Rousseau）與雪莉（Cheryl Rousseau）遇見對方前，都曾離婚並各自有孩子，兩個人結婚後想要仍想有自己的孩子，無奈彼得已經進行過輸精管切除手術，因此他們找上了位在佛蒙特州（Vermont）蒙特佩利爾（Montpelier）的醫療中心進行人工授精。兩人於1977年與婦產科醫生柯茲（John Boyd Coates）簽署合約，同意使用一名特徵類似彼得的醫學院學生的精子。

這對夫妻從未懷疑過女兒的「生父」是否有問題，直到現年42歲的女兒芭芭拉（Barbara Mary Frances Rousseau）一時好奇透過「Ancestry.com」與「23andMe」兩個基因網站鑑定自己的基因背景，才赫然發現自己的「生父」另有他人，而且居然是當年執行手術的醫生柯茲。

根據訴訟檔案指出，柯茲一直都知道芭芭拉的基因來自於他，但卻從未坦白。這對夫妻的律師歐尼爾（Jerome O’Neill）表示，也許受害的不止這對夫妻，應該要更深入調查是否有其他遭欺騙的受害者。美國電視台《WCAX-TV》認為，可能是婦產科醫生的自戀心作祟，才讓他「調包精液」。