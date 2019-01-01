貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

▲為因應美中貿易戰加徵關稅的挑戰，商億董事會通過併購泰國公司及美國設計公司，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

足球明星貝克漢、美國第一千金伊凡卡的傢俱，都出自台商商億之手，它是大陸唯一具有客製化量產能力的傢俱供應商，客製化訂單占營收比重近六成，過去三年客製化產品營收金額年複合成長率超過20%，帶動集團毛利率逐年快速成長至40％以上。

「目前美國沒有生產客製化並可量產的中高端傢俱工廠，商億可說是在中國的美式工廠，」商億董事長謝智通說，客製化傢俱的價格與獲利，比一般產品都高，商億高端傢俱有美式的高品質、中國生產價格優勢，帶動營收與獲利持續穩定成長。

「商億的核心優勢是Just in Time，客製化接單後二周就要出貨，」謝智通表示，位於杭州的生產基地，從面料到組裝共11個衛星工廠，形成一條龍的傢俱生產鏈，能提供客戶一站式的服務。

▲高端家具台商、商億董事長謝智通表示，今年澳洲市場業績成長二成，明年將持續開拓歐洲市場的高端客戶。（圖／商億提供）

謝智通指出，商億不只是傢俱製造商，從設計、打樣、生產到配送，客戶下單五至七周後，產品就可送抵美國消費者家中，比美國工廠更具時效性，因能滿足客戶需求而打響名號。

受惠客製化策略奏效，謝智通也逐步淘汰毛利率低的客戶，並加強成本控管，讓其客製化訂單價格約高出品牌商出貨價5％至10%，毛利率從2015年的36.5%成長至2017年的42.1%，進而推升商億近三年的每股稅後盈餘（EPS）均在10元以上。

展望後市，商億董事會已通過泰國傢俱製造商、美國高端傢俱設計公司的併購案，最快在明年第一季可完成併購，以因應美中貿易戰加徵關稅、增加成本的挑戰，同時可望創造出更多高端、客製化的接單商機。

依據財報，商億今年前三季度因上半年度受到原物料價格上漲及美金兌人民幣匯率貶值影響，毛利率降至40.13％，不過因第3季開始匯率逐漸穩定，加上部分原物料價格下降，第3季單季毛利率回升到42.45％，單季稅後淨利2.90億元，為5季以來最高，年成長10.62％，每股盈餘2.72元。