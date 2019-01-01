　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲為因應美中貿易戰加徵關稅的挑戰，商億董事會通過併購泰國公司及美國設計公司，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／達志影像／美聯社）

▲為因應美中貿易戰加徵關稅的挑戰，商億董事會通過併購泰國公司及美國設計公司，預計最快在明年第一季可完成併購。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

足球明星貝克漢、美國第一千金伊凡卡的傢俱，都出自台商商億之手，它是大陸唯一具有客製化量產能力的傢俱供應商，客製化訂單占營收比重近六成，過去三年客製化產品營收金額年複合成長率超過20%，帶動集團毛利率逐年快速成長至40％以上。

「目前美國沒有生產客製化並可量產的中高端傢俱工廠，商億可說是在中國的美式工廠，」商億董事長謝智通說，客製化傢俱的價格與獲利，比一般產品都高，商億高端傢俱有美式的高品質、中國生產價格優勢，帶動營收與獲利持續穩定成長。

「商億的核心優勢是Just in Time，客製化接單後二周就要出貨，」謝智通表示，位於杭州的生產基地，從面料到組裝共11個衛星工廠，形成一條龍的傢俱生產鏈，能提供客戶一站式的服務。

▲高端家具台商、商億董事長謝智通表示，今年澳洲市場業績成長二成，明年將持續開拓歐洲市場的高端客戶。（圖／商億提供）

▲高端家具台商、商億董事長謝智通表示，今年澳洲市場業績成長二成，明年將持續開拓歐洲市場的高端客戶。（圖／商億提供）

謝智通指出，商億不只是傢俱製造商，從設計、打樣、生產到配送，客戶下單五至七周後，產品就可送抵美國消費者家中，比美國工廠更具時效性，因能滿足客戶需求而打響名號。

受惠客製化策略奏效，謝智通也逐步淘汰毛利率低的客戶，並加強成本控管，讓其客製化訂單價格約高出品牌商出貨價5％至10%，毛利率從2015年的36.5%成長至2017年的42.1%，進而推升商億近三年的每股稅後盈餘（EPS）均在10元以上。

展望後市，商億董事會已通過泰國傢俱製造商、美國高端傢俱設計公司的併購案，最快在明年第一季可完成併購，以因應美中貿易戰加徵關稅、增加成本的挑戰，同時可望創造出更多高端、客製化的接單商機。

依據財報，商億今年前三季度因上半年度受到原物料價格上漲及美金兌人民幣匯率貶值影響，毛利率降至40.13％，不過因第3季開始匯率逐漸穩定，加上部分原物料價格下降，第3季單季毛利率回升到42.45％，單季稅後淨利2.90億元，為5季以來最高，年成長10.62％，每股盈餘2.72元。

ET快訊
夫妻人工授精產女　無恥醫竟「自己射」...42年後才知
快訊／西門町武昌街火警　人潮眾多警消搶救中
耗資1.2億元10萬發狂噴　雪梨絕美煙火出包「停在2018年

關鍵字：美中貿易戰,伊凡卡,貝克漢,商億,傢俱

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

航太龍頭漢翔加速鳳展交機　法人：明年營運看旺

六福皇宮熄燈　莊豐如揭示集團三大營運主軸　再創六福榮光

電力業年薪破百萬　超過一半的勞工月薪不到4萬元　貧富差距持續擴大

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

航太龍頭漢翔靠智慧製造　力抗歐美飛機客戶砍價壓力

勞工元旦上班　老闆要給補假或雙倍薪　別忘了自己的權益

大同18年沒發股利　蔡玉真批黃國昌：為何不替50萬小股東發聲？

快訊／跨年小確幸　下周汽油每公升大降0.9元　明天加油會更省

網路第一大布布童鞋　用大數據幫孩子選鞋　打造無人微型體驗店

尾牙最夯人氣獎品　大尺寸4K電視、iPhone新機最熱門

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

貝克漢指名！傢俱台商靠客製化收服美國客 三年毛利率衝上40％

大摩：半導體逆風未歇　下半年可望好轉

1月瓦斯每桶少16元月省2顆茶葉蛋　天然氣調2.99%

天然氣跟桶裝瓦斯有差異　天冷用氣要注意

中美貿易戰意外傷韓國　但台灣也只能苦笑

迎10兆資金鮭魚返鄉　政府3管道來幫忙

今年開紅盤　靠一張表秒懂全球股市動態

才剛新年風電業者笑不出來　發12條聲明爭躉購費率5.8元

台電搞烏龍超標近10倍　核三廠放行誘發血癌輻射廢棄物進掩埋場

金融業必看！金管會9大新制　2019年元旦起上路

蔡依林首唱新歌最後「擦汗」曝原因！　下台看這個感動哭了

喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質

合歡山追雪客意外驚喜！ 見證全台公路最高點元旦升旗

不花錢也能玩整天！粉紅貨櫃、天然溫泉　桃園6大新開景點

中日會長盃／和興和局止7連敗　教頭：讓球員多磨練

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工飛車250K鬼門關前搶救13隻

Outlander＆日蝕改裝看這！三菱東京展還有超帥得利卡

習近平發表新年賀詞　書架上「7張新照片」藏2018年亮點

中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

肉鬆蛋捲、雞仔都開罸　桃機跨年查獲6起攜帶肉品入境案

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

財經熱門新聞

新年到！買這10檔股票　讓你一..

從無名養雞農到全球富豪榜　他成..

菜鳥起薪32K變25K　只因慣..

防洗錢新制惹民怨　金管會發聲了

金融業必看！金管會9大新制　2..

勞工元旦上班　老闆要給補假或雙..

元旦新法　行動電源檢驗才能賣

航太龍頭漢翔加速鳳展交機　法人..

貿易戰意外傷韓國　台灣也苦笑

文盲木工被坑5百萬　癌逝後才獲..

大同18年沒發股利　蔡玉真批黃..

風電業者發聯合聲明爭5.8元躉..

2018年消失的google9..

2019元旦財經新制看這裡！　..

更多熱門

相關新聞

貿易戰意外傷韓國　台灣也苦笑

中美貿易戰在2018年打得火熱，雖然兩國最後達成暫時休戰90天，不過相關影響正在延燒，其中南韓12月出口意外呈現衰退，整年出口也只有個位數，整體表現不如預期，不過當南韓開始受貿易戰影響下，台灣也笑不出來。

小貝豪宅兩度被竊　養新狼狗當保全

美中貿易戰休兵90天　台商加速前進東協找生機

台股今年狂賣4000億淪外資提款機

國際油價下跌　法人估長榮航空全年營收可望創新高

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

孫安佐超強潛能又+1！靠這個收服獄友…PTT蓋2千樓讚爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

KAI撞見JENNIE與MINO對視！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

金宇彬澳洲跨年！身旁申敏兒緊勾他

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面