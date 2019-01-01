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跨年燈火通明的背後　多少人在幕後堅守崗位

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▲▼台電,調度中心,供電。（圖／台電提供）

▲跨年期間許多人會外出倒數或是與朋友團聚，台灣電力供應在年節期間都沒有中斷過，有一群台電幕後藏鏡人默默付出守護台灣。（圖／台電提供）

記者馮建棨／綜合報導

當民眾忙著倒數跨年的時候，有群神秘的守護者正緊盯全台供電，原來是每年跨年期間，電力供需變化大，台電中央調度室的六人小組持續密切關注變化，要讓台灣從年初有電到年尾。

位在公館的台電總管理處，高樓層設有安檢相當嚴格的中央調度室，一年365天全天24小時都有人坐在崗位上鎮守供電，確保從電廠發電、送入電網再到民眾家中都有充足穩定的電力供應。

台電說，每年跨年期間電力供應都會有不小的變化，平常冬季用電尖峰會出現在傍晚左右，但是到跨年夜就會有延後的狀況，尤其是「晚間的11點30分電力負載幾乎不下降」，跟平日晚間10分鐘內可以下降50萬千瓦的量有相當大的差距，這相當於一座台中電廠燃煤機組的發電量，因此要怎麼調度就是考驗調度員的功力。

台電還說，就在剛跨年完的10分鐘內會有一波關燈潮，一口氣就會下降50萬千瓦，但是到了12點半會有一波上升，可能是跨年人潮回家，開起各式電器，電力負載又再度升高，直到1點多才會再度下降，各電廠降載速度就會比平常日延後一到兩小時。

面對電力供應一下有大量變化，台電解釋，平常夏季用電量大，尖峰用電量可達3700萬千瓦，但是到了2019年元旦，當天用電量最低只剩1700萬千瓦，一來一往落差大之外，只要有50萬千瓦的波動，夏天用電量是巨人不會有太大影響，但是到了冬天這影響就很容易出問題。

至於元旦、春節期間大家都放假回家團聚，台電說，不只是中央調度的同事會堅守崗位，在其他電廠的同仁也都是各自崗位上盡責，不具名的電廠工程師就說，以往在農曆新年時，電廠的同仁就是在電廠圍爐吃年夜飯，也有另一種過年的氣氛。而且同仁每年都會遇到各種節日，因此就會事先排好回家的時間，大家都很習慣也都會互相配合。

▼跨年期間許多人會外出倒數或是與朋友團聚，台灣電力供應在年節期間都沒有中斷過，有一群台電幕後藏鏡人默默付出守護台灣。（圖／林口電廠資料照／記者馮建棨攝）

▲▼跨年期間許多人會外出倒數或是與朋友團聚，台灣電力供應在年節期間都沒有中斷過，有一群台電幕後藏鏡人默默付出守護台灣。（圖／記者馮建棨攝）

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關鍵字：台電,跨年,堅守崗位,值班

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