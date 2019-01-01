1月瓦斯每桶少16元月省2顆茶葉蛋　天然氣調2.99%

▲中油公布1月份桶裝瓦斯及天然氣價格，瓦斯每桶小降8元，但是天然氣用戶每月則是小漲10元。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

台灣中油公司今天（1日）宣布，從明天（2日）凌晨零點開始，1月份國內家用桶裝瓦斯的「液化石油氣」每公斤各調降0.4元；車用液化石油氣每公升調降0.2元；國內天然氣價格則平均調漲2.99%。

中油表示，1月份液化石油氣價格依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」來調整，隨國際價格變動有漲有跌。冬季是液化石油氣需求旺季，不過近期因受原油價格下跌影響，國際合約價CP小跌，依照調價機制計算，調降每公斤0.4元。以一桶20公斤的瓦斯來計算，每桶調降8元，以每月使用兩桶來推估，一個月多省兩顆茶葉蛋。

至於天然氣的部分，中油說，依據政府核定的天然氣價格公式計算，1月份國內天然氣價格因氣源成本增加故應調漲售價。主要是近期國際原油價格雖然持續下跌，但因進口氣源成本多採前三個月平均油價計算，屬緩漲緩跌型式，故進口氣源成本仍相對偏高；另外去年11月及12月的天然氣價格，政府考量穩定物價，因此當時價格沒有調漲，現在則逐步反應實際成本，本月小漲2.99%。中油說，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，家用天然氣每月增加約10.5至15.75元。

▼中油公布1月份桶裝瓦斯及天然氣價格，瓦斯每桶小降8元，但是天然氣用戶每月則是小漲10元。（圖／中油提供）