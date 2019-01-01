中美貿易戰意外傷韓國　但台灣也只能苦笑

▲貿易戰影響大，南韓12月份出口終止成長轉為下跌，台灣出口已經在11月開始反應，整體景氣將陷入泥沼。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中美貿易戰在2018年打得火熱，雖然兩國最後達成暫時休戰90天，不過相關影響正在延燒，其中南韓12月出口意外呈現衰退，整年出口也只有個位數，整體表現不如預期，不過當南韓開始受貿易戰影響下，台灣也笑不出來。

南韓在今天公布去年12月出口統計，整體出口比同期衰退1.2%，跟過去預期年增的情況完全相反，且2018年全年出口只有5.5%，比起2017年當年年增15.8%是大幅縮減，分析原因是記憶體晶片與石油價格走跌，都會出口產生不利影響。財經專家分析，南韓出口會呈現衰退，另一個主要原因就是中美貿易戰，讓中國降低中國對南韓產品的需求。

當南韓出口出現衰退警訊的時候，台灣出口在11月份就由成長轉為衰退，11月出口為278.1億美元，比上個月減少5.9%，較去年同期減少3.4%，終結過去連續24個月正成長；累計前11月的出口金額為3074.6億美元，創歷史新高，較去年同期增加6.9%。

另外國發會11月的景氣燈號，是連續3個月亮出代表「景氣轉弱」的黃藍燈，綜合判斷分數也只剩下17分，差一分就會跌落「景氣低迷」的藍燈，另外景氣領先、同時指標持續下跌，顯示景氣擴張趨緩。國發會還說，兩項指標下跌是代表「未來景氣看到警訊」，後續需要緊密的觀察，要審慎的判斷景氣變化。

▼貿易戰影響大，南韓12月份出口終止成長轉為下跌，台灣出口已經在11月開始反應，整體景氣將陷入泥沼。（圖／取自國發會報告）