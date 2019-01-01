天然氣跟桶裝瓦斯有差異　天冷用氣要注意

▲天氣冷許多人家中是裝燃氣的熱水氣，台電粉絲團解釋兩種燃料其實不一樣，另外也提醒民眾使用熱水器要注意通風。（圖／中油提供）

記者馮建棨／綜合報導

天氣冷洗澡時最怕遇到沒瓦斯，台電「電力粉絲團」在臉書上發文說，其實天然氣跟桶裝瓦斯的內容物其實很不一樣，另外也提醒天冷使用熱水器一定要注意通風。

根據經濟部能源局的資料顯示，桶裝瓦斯使用的是「液化石油氣」，成分是丙烷或丁烷，常溫常壓呈現氣體，不過為了運送方便，製造商會加壓降溫成液態，不僅縮小體積也方便運送。部分家庭、尤其是都市內的公寓大樓常使用天然氣，成分則是甲烷或少許乙烷，氣體供應是天然氣供應商直接經過管線送到家中使用。兩種氣源都是家中瓦斯爐、熱水器的重要燃料。

台電電力粉絲團團在臉書上說，天氣冷時洗個熱水澡，最怕遇到沒瓦斯，還問網友是否有遇過同樣的情況。台電粉絲團還說，桶裝瓦斯跟天然氣瓦斯 ，雖然都叫瓦斯，但是兩者卻是不同的內容物，桶裝瓦斯是液化石油氣(LPG) 由原油煉製出 ，主成分是丙烷與丁烷；天然瓦斯管線傳送的是天然氣(LNG) ，主成分是甲烷，另外天然氣也是火力發電的主要燃料。粉絲團指出，台灣進口的天然氣有高達8成用在發電，只有1成多是讓瓦斯公司鋪管線供家庭用戶使用。

▲天氣冷許多人家中是裝燃氣的熱水氣，台電粉絲團解釋兩種燃料其實不一樣，另外也提醒民眾使用熱水器要注意通風。（圖／取自台電粉絲團）



另外天冷使用熱水器時，也要注意通風，經濟部標檢局提醒，安裝熱水器的陽台最好不要加裝窗戶，並避免晾掛大量衣物阻礙通風；如有加裝窗戶，使用熱水器時務必全部打開，以保持通風良好；安裝熱水器要由合格的「特定瓦斯器具裝修技術士」安裝適當型式的熱水器，不要在在熱水器上方晾曬衣物或在下方擺放洗衣機、冷氣室外機、瓦斯桶等，避免導致火災。熱水器不要靠近冷氣機或抽風機，以防止燃燒不完全的廢氣回抽室內。定期請原廠或專業人員進行安全檢查與維修。