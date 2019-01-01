SM認了「Kai和Jennie約會中」！　公開回應「兩人關係」CP成真

記者蕭采薇／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，且精準度堪稱百分之百。2019年新春第一爆，主人公是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie。兩人被拍到11月25日在天空公園夜會約會，兩人還被媒體目擊牽著彼此的手。SM娛樂在下午做出回應，認了兩人約會一事。

▲KAI和Jennie成為2019年「元旦CP」！（圖／翻攝自IG）



經紀公司電話第一時間被打爆，YG對《日間體育》表示：「我們完全不知道，正在確認事實中。」SM娛樂則是在下午證實了Kai和Jennie確實約會中，表示：「兩人是對彼此擁有好感的關係。」等同承認戀情，不過兩間經紀公司對緋聞承認與否，一向不同調。

▲Jennie養的狗就叫做「KAI」。（圖／翻攝自IG）

Kai於11月25日被拍到開車載著Jennie，低調現身有名約會景點「天空公園」，他戴著毛帽、深色圍巾，但未把臉部遮住，清楚可以認出他就是EXO成員Kai，據《Dispatch》敘述，Kai先下車，Jennie的車門開著，而這個過程中Ｍ，兩人的手緊牽著彼此，只是沒多久又放開了，Kai更把當天約會的照片上傳到Instagram，掌鏡人正是女生。

▲Kai和Jennie同時在巴黎，上傳了鐵塔照。（圖／翻攝自IG）

25日結束約會，Kai又在2日結束海外行程後，從機場直奔Jennie宿舍，且手上還拿著一大袋紙袋，被推測應是他在海外購買的禮物，準備送給女方。兩人連續兩次被捕獲約會，成為2019年第一對情侶。