迎10兆資金鮭魚返鄉　政府3管道來幫忙

▲引導台商10兆資金回台，政府希望可以實質投資。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

美中貿易戰戰火前途未明，但是台商們為免受波及，在107年底紛紛有了回鄉的念頭。為了迎接想回家的台商們，行政院除了研議專法，讓台商可以較低成本回台投資之外，各區國稅局也以單一窗口輔導台商回台；各公股銀行也以專案的方式協助台商回台融資的問題。

美中貿易戰還處於休戰狀態之中，不過外界的預期仍不太樂觀；加上全球反避稅浪潮興起，各國陸續實施共同申報標準（CRS），進行金融帳戶稅務資訊交換，台商海外帳戶將被「攤在陽光下」，資金回台的意願大增。

但是海外高達10兆的資金，要如何順利引導回台。行政院正研議海外資金匯回專法，引導資金投資5+2產業（5+2產業包含綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業、循環經濟），給予優惠稅率第一年為10%、第2年為12%，目前也正在與亞太洗錢防制組織（APG）討論，預計108年2月底、3月初有望出爐。

另外國稅局也設置「單一窗口」輔導台商回台的稅務問題，目前五區國稅局都設立了台商回台投資單一服務窗口，協助處理稅務問題。根據了解，南區國稅局已經小有成績，輔導3個匯回案件，貢獻國庫數十億元；北區國稅局則輔導了2案，案件也正在累積當中，希望藉由國稅局的單一窗口幫忙，可以解決台商繁雜的稅務問題。

▲各區國稅局設置單一窗口，輔導台商資金匯回的稅務問題。（圖／記者屠惠剛攝、示意圖）

最後，就是公股銀行提供資金上的幫助，包含一銀、兆豐銀等，都提供了120億元、100億元的專案貸款，作為台商回台購地、建廠的資金銀彈。

兆豐銀行針對為擴充產能，於國內工業區或產業園區購置土地與興建廠房的企業，提供優惠貸款專案，包括土地貸款、興建廠房貸款以及廠房興建完成後的中長期貸款，期限最長20年，還可享有3年寬限期，以優惠的貸款成數、利率條件，積極協助企業建廠投資。

一銀並以經營「綠色金融第一品牌」為目標，返鄉投資的企業也可運用第一銀行配合政府推動的5+2「新創重點產業優惠貸款」，以及企業在生產或服務過程中，為減少汙染或資源浪費而投入的製程改良，或購置相關節能設備衍生的「綠色金融貸款」，貸款年限最長可達20年。

政府期望，台商的錢回來一定要控管，匯回資金需設專戶、做實體投資，「不能讓它隨便進來」，否則恐重演2009年遺贈稅調降，資金流入股市與房地產，導致房價飆漲的惡果。

▼公股銀行也設置專案貸款，提供台商回台投資所需資金。（圖／記者吳靜君攝、示意圖）