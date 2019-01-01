最後的平成新年日出！日班機飛5000米高空盤旋　迎2019首道曙光

＼ 2019年ご来光／— JAPAN AIRLINES【JAL】 (@JAL_Official_jp) January 1, 2019
今年もJALグループ3社で初日の出フライト✈
素敵な一年になりますように
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#JAL#JAIR#JTA#平成最後の初日の出 pic.twitter.com/p8sF6EzdgV
國際中心／綜合報導
日本今（1日）一架「曙光班機」在當地時間上午6點多從成田機場起飛，在距離海面約5000公尺的高空進行盤旋，而208名旅客則在6點40分迎接2019年的第一道曙光，當看到新年陽光灑過來時，他們發出興奮雀躍的歡呼聲，且快門聲也響個不停。
いやぁ、初日の出フライト最高でした。— nkgw3007 (@HoundDog050709) January 1, 2019
機内から何回も他の初日の出フライト便とすれ違ったし他の便に比べて高度が高かったけどキレイに霊峰富士を拝めてよかったです pic.twitter.com/5PN7T7u5wu
日媒NHK報導，曙光班機客帶著旅客迎接完新年日出之後，接著前往富士山上空，一覽今年的白色富士山景緻。當時人在機上的21歲女子表示，她今年就要出社會了，希望2019可以和太陽一樣明亮。
各地で初日の出 山梨では「紅富士」 #nhk_news https://t.co/XdNJqJ4zW0— NHKニュース (@nhk_news) January 1, 2019
事實上，東京鐵塔也是觀賞第一道曙光的熱門景點之一，塔內的TOP DECK展望台採取名額管制措施，只有37位幸運兒獲准入場欣賞曙光。只不過，東京今天的雲層頗厚，無法看到太陽緩緩升起的畫面，直到7點多，陽光才從雲層細縫間透出，讓現場民眾歡呼叫好，直呼「終於出現了」。
Happy New Year#初日の出フライト pic.twitter.com/dVxnVebMZ6— マッドX MAD X (@f__umi_) January 1, 2019